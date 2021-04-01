В Нижнем Новгороде вручат премию «Топ 100 красивые люди Нижнего Новгорода». Фото: СОЦСЕТИ

Успешные бизнесмены, выдающиеся деятели искусства, авторы самых прорывных проектов – ровно 100 известных нижегородцев станут участниками знакового мероприятия «Топ 100 Красивые люди Нижнего Новгорода». Финал премии и награждение победителей состоится 22 мая в ДК имени Свердлова.

- Наша главная цель – познакомить жителей города с людьми, которые внесли весомый вклад в развитие Нижнего Новгорода, - рассказывают организаторы премии. – Это представители бизнес-индустрии, спорта, культуры и искусства.

Уже в апреле 2021 года начнется голосование за финалистов премии. Победители будут определены в 10 номинациях:

- Красота в общении

- Красота в достижениях

- Красота в экологии

- Красота в доброте

- Красивый бизнес

- Бьюти красота

- Красота в творчестве

- Красота в здоровье

- Красота в дизайне

- Изысканная красота

Своего героя смогут выбрать и читатели «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде». Уже в апреле на нашем сайте стартует голосование за «Мистера/Мисс КП». Победитель получит специальный приз от нашего издания. Не пропустите!