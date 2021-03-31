IT-кластер и особая экономическая зона: В Нижнем Новгороде разработали программу развития региона на 10 лет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сегодня представил президенту России Владимиру Путину программу развития нижегородской агломерации на 10 лет. Она охватывает все сферы жизни региона – от транспортного обеспечения до преобразования исторического центра города.

- Сейчас, когда эпидемия в значительной степени уже позади, необходимо вернуться к повестке долгосрочного развития, - уверен губернатор Нижегородской области. - Опыт развития ведущих российских регионов показывает, что это возможно только благодаря системному и комплексному подходу к развитию территорий. Ярким примером здесь является Москва. Благодаря продуманной стратегии развития города удалось сформировать устойчивую основу для развития экономики на десятилетия вперед. На базе такого же принципа мы сформировали программу развития нижегородской агломерации.

IT-кластер

Первый этап реализации этой программы предполагает преобразование исторического центра города. Там на месте нынешних депрессивных территорий предлагается создать IT-кластер. Находясь в шаговой доступности от кремля, он станет центром деловой жизни города. Составляющей частью этого кластера станут IT-квартал и новый кампус IT-факультета ННГУ имени Лобачевского. Общая площадь территории, занятой этим проектом, составит свыше 200 га. Планируется, что благодаря созданию такого кластера, в Нижнем Новгороде будет создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест.

Развитие южных территорий

Еще один масштабный проект касается развития южных территорий Нижнего Новгорода. В перспективе здесь планируется построить почти 7 миллионов квадратных метров жилья. К слову, сейчас там уже живут свыше 20 тысяч человек. Все они нуждаются в качественной доступной инфраструктуре. И, прежде всего, в хорошем транспортном обеспечении.

- Ключевым элементом развития здесь является строительство дублера проспекта Гагарина, - отметил Глеб Никитин. - Действующая магистраль исчерпала пропускную способность.

К слову, сейчас на выезде из Нижнего Новгорода ведется масштабное строительство двухуровневой развязки в районе Ольгино. Планируется, что она позволит справиться с многокилометровыми пробками, возникающими на этой территории в последние годы.

Особая экономическая зона

Впрочем, программа развития нижегородской агломерации касается не только самого Нижнего Новгорода. Не менее важный проект должен быть реализован в Дзержинске. Там планируется развивать особую экономическую зону «Кулибин». В перспективе в промышленность этой территории может быть привлечено до 100 миллиардов частных инвестиций.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

460 миллиардов рублей необходимо на реализацию этой программы

Две трети этих средств планируется привлечь в виде частных инвестиций

Треть необходимой суммы должна быть выделена из государственного бюджета