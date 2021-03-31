«Типичная советская ячейка общества»: Ирина Пегова показала своих родителей и сестру

Ирина Пегова показала своих родителей и сестру. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Известная актриса Ирина Пегова на днях показала подписчикам своих родителей и сестру. Их семейный снимок советских времен тронул всех ее поклонников.

- Типичная советская ячейка общества, - прокомментировала фотографию сама актриса. - Мама, Папа, я и сестра! Все, все, все Родители, будьте здоровы телом и молоды духом! Главное живите....

На снимке видно, что актриса вместе с сестрой и родителями сидит возле новогодней елки, украшенной мишурой и разноцветными лентами. Главное, что поражает на снимке – удивительное сходство актрисы со своей мамой. Сейчас она похожа на нее, как две капли воды.

- Какое теплое домашнее фото. И все женщины в семье красавицы, - отметила tatyanakadushko.

Снимком из своего детства актриса поделилась с подписчиками. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ирина, я так восхищаюсь Вами, Вашими героинями, Вашими талантами: и в театре, и в кино и на льду! Вы так естественны, интересны и хороши, что я всегда жду встречи с Вами здесь, на Вашей странице, - восхитилась

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К слову, актриса и сейчас поддерживает теплые и нежные отношения со своими родными, часто навещая их в родной Выксе. Причем зачастую она приезжает не одна, а вместе с красавицей-дочкой.