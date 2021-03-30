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Общество30 марта 2021 15:27

Мининский университет стал участником пятистороннего соглашения в Приволжском исследовательском медицинском университете

Проект ПФО «Ментальное здоровье» объединил несколько вузов
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Проект ПФО «Ментальное здоровье» объединил Приволжский исследовательский медицинский университет, Мининский университет, Высшую школу экономики, Нижегородского университета им. Лобачевского и Лингвистического университета.

Подписание соглашения является необходимым шагом в консолидации ресурсов для решения задач общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье». Оно подразумевает создание межвузовской площадки по развитию исследований в области психофизиологии и когнитивного развития.

Научно-исследовательская лаборатория «Нейропедагогические исследования и когнитивные технологии» в Мининском университете ориентирована на проблематику комплексного психолого-педагогического сопровождения различных категорий обучающихся с ОВЗ, включая детей с РАС.

Результаты межвузовских исследований в области психофизиологии и когнитивного развития человека будут интегрированы Мининским университетом в содержание подготовки специальных педагогов и дефектологов и их профессиональное развитие.

Работа межвузовской площадки планируется по следующим направлениям:

* изучение когнитивных функций человека в различные возрастные периоды и механизмов их улучшения с помощью различных технологий обучения и развития;

* изучение механизмов адаптации человека в условиях повышенной цифровой нагрузки;

* разработка методов диагностики, реабилитации (абилитации) и сопровождения детей с ментальными нарушениями.

Проблемы ментального здоровья человека с начала XXI века вошли в число приоритетных направлений государственной политики в области образования и здравоохранения. Эта проблемная связана с фундаментальными аспектами человеческой жизни. Нарушение ментального здоровья оказывает серьезное влияние на качество жизни личности, получение образования, социальную адаптацию, трудоустройство и профессиональную деятельность.

Общественный проект ПФО «Ментальное здоровье» нацелен на комплексное решение вопросов сопровождения людей с РАС и поддержки специалистов, работающих с детьми с РАС, на основе современных мировых и отечественных научно-практических и организационных достижений в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты.

Мининский университет имеет опыт научно-методической разработки проблемы РАС и успешно готовит специалистов на основе междисциплинарного подхода с опорой на психолого-педагогические и дефектологические знания. Решение вопросов диагностики и сопровождения лиц с РАС возможно только на объединении ресурсов клинической помощи и внедрении эффективных практик психолого-педагогического сопровождения детей с РАС.

БИЗНЕС-ПРЕСС