Информация для клиентов, подключивших услугу «Автоплатеж» от Сбербанка

«ТНС энерго НН» информирует, что клиенты, впервые подключившие услугу «Автоплатеж» от Сбербанка, могут самостоятельно выбрать – оплатить только обязательный платеж (электроэнергия, потребленная в прошедшем месяце) либо оплатить потребление прошлого месяца вместе с рекомендуемым платежом.

Клиентам «ТНС энерго Нижний Новгород», которые ранее подключили услугу «Автоплатеж», по умолчанию будет предлагаться к списанию только сумма обязательного платежа.

В сервисах Сбербанка, таких как: терминалы самообслуживания, Сбербанк Онлайн и Сбербанк Автоплатеж, варианты платежа будут представлены следующими опциями:

• Обязательный платёж - «Оплата за предыдущий период»,

• Обязательный и рекомендуемый платёж - «Оплата с учётом рекомендуемого платежа».

Выбор варианта оплаты производится исключительно клиентом. При оплате электроэнергии рекомендуемый платеж не является обязательным, от него можно отказаться.

При сканировании QR-кода из квитанции в сервисах банков сумму, включающую рекомендуемый платеж, можно изменить самостоятельно и оплатить только обязательный платеж за электроэнергию.

Рекомендуемый платеж - это оплата текущего потребления электроэнергии, рассчитанная по среднемесячному или нормативу. Рекомендуемый платёж, внесенный в текущем месяце, учитывается при расчете суммы обязательного платежа в следующем месяце.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго НН» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области, обслуживает более 39,3 тыс. юридических лиц и более 1,25 млн. лицевых счетов физических лиц. По итогам 2020 года компанией было реализовано 10,5 млрд. кВт*ч. электрической энергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2020 года составил 64,52 млрд кВт*ч.