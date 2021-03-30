Начальник нижегородского ЛУ МВД на транспорте задержан за взятку в 1 млн рублей

Сейчас следователи проводят обыски. Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде задержан начальник регионального ЛУ МВД России на транспорте, полковник полиции Алексей Епишин. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый получил кругленькую сумму более одного миллиона рублей с тех средств, которые полагались сотрудникам отдела полиции в виде премий (в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого).

Сейчас следователи проводят обыски, задержания и выполняют ряд действий, направленных на получение достаточных доказательств вины подозреваемого и выяснение всех обстоятельств уголовного дела.

В отношении других сотрудников ведомства также назначены служебные проверки.

- В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, - отметили в УТ МВД России по Приволжскому федеральному округу. - Непосредственные руководители виновных сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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