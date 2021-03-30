Новые люди составили карту доступности дорог Нижегородской области

Активисты и волонтёры партии «Новые люди» прошли дорожками маломобильных горожан. Фото: партия «Новые люди»

Еще пару недель и на улицы Нижнего Новгорода осторожно начнёт ступать весна. А с ней на улицы выйдут и нижегородцы порядком уставшие от зимнего «минуса». А насколько комфортным и безбарьерным будет их путь, решили выяснить активисты и волонтёры партии «Новые люди». Они прошли дорожками маломобильных горожан, пожилых людей и мам с колясками и составили карту доступности Нижнего Новгорода.

- Во многих местах, которые посетили волонтёры, проезд с коляской затруднен, а в некоторых даже невозможен. Мы внесли эти адреса в нашу карту и предлагаем всем нижегородцам включиться в процесс её составления и присылать нам фотографии и точные координаты мест, которые нельзя назвать доступными, - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Нижнем Новгороде Михаил Холин.

В идеале, конечно, доступным должно быть все, но для начала безбарьерной должна быть, так сказать, инфраструктура первой необходимости. Это социальные учреждения, банки, крупные торговые центры, вокзалы, улично-дорожная сеть. На деле в городах даже этот перечень не доступен на 100%, а бывает, что о доступности и говорить не приходится. Ещё хуже - чисто формальный подход, когда тот же пандус вроде и есть, но воспользоваться им невозможно из-за халтуры в установке.

Если говорить о наличии элементов «доступной среды», они есть почти во всех государственных учреждениях, ведь создаются за счет бюджета. А вот в коммерческих структурах на это деньги находятся не всегда. Хотя Новые люди уверены, доступный бизнес – выгодный бизнес.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов. То, что Новые люди хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме. Со своей стороны я бы посоветовала разрабатывать универсальные правила организации безбарьерной среды, в которые входили бы не только требования для нормального перемещения людей с ограничениями по здоровью, но и для всех категорий граждан. Комплекс перечисленных мною мер поможет избежать ошибок и показухи. Ведь цель - это не просто наличие, скажем, пандуса, а повышение качества жизни для всех людей, - считает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Каждое проверенное волонтерами и получившее отрицательную оценку доступности место попадает в специальную карту, которую Новые люди по завершению исследования направят в администрацию и внесут в региональную партийную программу. Есть у Новых людей и что предложить бизнесу. Партия выступает с инициативой – не облагать налогами затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды.

Справка

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года. Ее лидером стал известный предприниматель Алексей Нечаев, создатель и президент научно-производственной компании Faberlic.

В сентябре 2020 года партия «Новые люди» уже принимала участие в выборах в 12 регионах России. В итоге во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер. Лучший результат партия «Новые люди» показала на выборах в городскую думу Томска, получив результат 15%.

По состоянию на 1 марта 2021 года, штабы партии созданы в 73 регионах страны. Известно, что партия «Новые люди» намерена выдвинуть около 200 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в Госдуму РФ.

Предлагаем и вам принять участие в нашей акции, присылайте фотографии и точные координаты, все собранные данные мы передадим в администрацию города, для решения данных вопросов, чтобы Нижний Новгород стал комфортным городом для всех наших жителей.

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