На один час без подсветки остались более 45 объектов компании. Фото: пресс-служба компании

Компания «ТНС энерго НН» приняла участие в акции «Час Земли». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, гарантирующий поставщик электроэнергии в Нижегородской области принял участие в экологической акции «Час Земли», которая состоялась 27 марта.

В этот день с 20:30 до 21:30 были отключены все внешние подсветки в офисах и центрах обслуживания клиентов компании «ТНС энерго НН». На один час без подсветки остались более 45 объектов компании.

К акции присоединились все 10 энергосбытовых компаний, под управлением ГК «ТНС энерго». По информации СМИ, 27 марта была выключена подсветка самых известных зданий и памятников мира в, таких как Эйфелева башня (Париж, Франция), Биг-Бен (Лондон, Великобритания), Колизей (Рим, Италия).

СПРАВКА:

«Час Земли» проходит ежегодно во всем мире. Организаторы акции - Всемирный фонд дикой природы (WWF). Акция проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта и призывает всех — жителей домов, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час.

Целью «Часа Земли» является привлечение внимания к проблемам окружающей среды, напоминание о разумном потреблении электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

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