В тройке лучших

Сразу двумя наградами пополнилась копилка достижений первичной профсоюзной организации АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина».

Сразу двумя наградами пополнилась копилка достижений первичной профсоюзной организации АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» в области охраны труда.

По итогам 2020 года слесарь МСР цеха №50 Артём Попов получил звание «Лучшего уполномоченного по охране труда».

В смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по улучшению условий и охраны труда среди предприятий авиационной промышленности Нижегородской области АПЗ занял 3 место.

Как отметил на отчетно-выборной конференции Александр Тюрин, ежегодно растут затраты предприятия на охрану труда в расчете на одного работника. Если в 2016 году они составляли 44,7 тыс. рублей, то в 2020-м – 75,2 тыс. рублей. В течение трех лет отмечается снижение количества несчастных случаев, микротравм и профзаболеваний. Работники предприятия обеспечены спецодеждой, обувью, СИЗами. Уполномоченные по охране труда АПЗ ежегодно входят в число дипломантов областного и всероссийского смотров-конкурсов по охране труда.

Цифры

439 480 000 рублей – затраты АПЗ на охрану труда сотрудников в 2020 году.

5951 рабочее место (100%) прошло специальную оценку условий труда, по данным на 31 декабря 2020 года.