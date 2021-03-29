Промышленные туристы

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода посетили туристы и волонтеры отряда «ПромЭкскурсовод».

Музей истории Арзамасского приборостроительного завода посетили туристы и волонтеры отряда «ПромЭкскурсовод». Выездная экскурсия по маршруту Нижний Новгород-Арзамас-Нижний Новгород стала возможной благодаря проекту НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Промышленный Нижний».

Изначально проект «ПромЭкскурсовод» создавался для организации экскурсий на промышленные объекты Нижнего Новгорода.

– Отряд «ПромЭкскурсовод» существует уже три года, – рассказывает Елена Дубик, к.э.н., доцент, руководитель волонтерского отряда. – В 2018 году перед нами стояла задача познакомить наших студентов с историей и современными традициями таких промышленных гигантов, как заводы «Сокол», «Красное Сормово», завод Петровского, НИИРТ и т.д. Волонтерами-гидами отряда были наши активные преподаватели и студенты.

Затем проектом стали интересоваться жители и гости города. И постепенно стали «осваивать» регион. Для этого организовывали выездные экскурсии на ведущие промышленные предприятия области.

Сегодня в отряде из 12 волонтеров не только представители вуза, но и обычные жители Нижнего Новгорода.

Изначально проект «ПромЭкскурсовод» создавался для организации экскурсий на промышленные объекты Нижнего Новгорода.

Расширилась и тематика: разработаны и проводятся пешеходные экскурсии, в частности, по территории Нижегородского кремля, центральным улицам города – всего 16 экскурсионных программ. И все это в сотрудничестве с учеными вуза.

Мнение

Николай Усов, к.э.н., доцент, руководитель волонтерского отряда:

- В музее АПЗ волонтеры второй раз, а я здесь впервые. Поразили современное помещение, творчески и нестандартно оформленные витрины. Легкая, непринужденная подача информации - я с интересом слушал от начала до конца. Было бы интересно запустить совместные онлайн-проекты. Мы к сотрудничеству готовы.

Лилия Сорокина