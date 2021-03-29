Торопитесь на «Гуся»!

Юбилейный фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь» пройдет 22 мая на своей родной площадке.

Юбилейный, 10-й, фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь» (0+) пройдет 22 мая на своей родной площадке – в пансионате «Морозовский» и вберет в себя лучшие традиции фестивалей прошлых лет.

Гостей ждет:

Кулинарное шоу. Участие в нем наравне с профессиональными шефами примут повара-любители. По традиции все приготовленное на этой площадке станет угощением для всех зрителей.

Конкурс барбекю. Соревнуются в нем команды по два человека. Впервые будет организован турнир для поваров-профессионалов. Заявку на участие заполняйте на сайте www.gusfest.ru.

Кулинарный театр. Здесь пройдут пять смен мастер-классов от шеф-поваров. Площадка будет интересна не только профессиональной аудитории и завзятым гурманам. Попасть сюда можно по предварительной регистрации.

Концерт звезды. Кто из известных исполнителей приедет на фестиваль – пока секрет.

Проводы гуся. Яркий финал мероприятия, когда гости провожают арзамасского гуся в плавание по Морозовскому озеру.

Покупайте билеты на сайте фестиваля www.gusfest.ru

Традиционный организатор мероприятия – Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина.