Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как нашел боевой пистолет в сейфе Бориса Немцова

Эта история произошла в далёком 1997 году. Фото: Дмитрия Косолапова

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев рассказал, как нашел боевой пистолет в сейфе Бориса Немцова, когда в 1997 году приступил к обязанностям и. о. руководителя Нижегородской области. Воспоминаниями политик поделился на своей странице в Instagram.

В те времена Борис Немцов уже стал первым вице-премьером Правительства РФ и прибыл в Нижний Новгород с рабочей поездкой. Тогда-то Юрий Лебедев и поинтересовался, что делать с пистолетом, который он нашел.

- Борис Ефимович ответил: «Сдай его Потапову Виталию Антоновичу (начальник УВД области). Мне его выдали, когда я был назначен в 1991 году губернатором области. Время было неспокойное», - рассказал Юрий Лебедев.

Затем в голове политика возник другой вопрос: куда ходил он в городе с этим пистолетом?

- Я услышал ответ: «А как ты представляешь себе, чтобы в городе, где живет моя семья, мама, где меня все знают - я ходил с боевым оружием? Получил пистолет, положил его в сейф, где он и лежал все эти годы», - поделился личной историей экс-мэр Нижнего Новгорода.

Он также отметил, что первый всенародно избранный губернатор Нижегородской области Борис Немцов был не только прекрасным руководителем, но и человеком с абсолютно пацифистскими взглядами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!