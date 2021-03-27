Эксперты рассказали всё о взносах на капремонт.

Во время пандемии Правительство Российской Федерации предприняло беспрецедентные меры поддержки населения. В частности был установлен мораторий на начисление пеней и штрафов, запрещалось отключать те или иные коммунальные услуги из-за долгов, а показания счётчиков с истекшим сроком поверки принимались поставщиками ресурсов. С 1 января 2021 года закончилось действие моратория на взыскание штрафных санкций за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, и многие нижегородцы столкнулись с долгами в квитанциях. Откуда они берутся и как получить рассрочку платежей рассказали, специалисты Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

– Кто может не оплачивать взносы на капитальный ремонт?

– От взносов на капитальный ремонт освобождены собственники помещений в многоквартирных домах, которые признаны аварийными и подлежащими сносу. Также от оплаты освобождаются собственники, чей многоквартирный дом расположен на земельном участке, изымаемом для государственных и муниципальных нужд. Взносы на капитальный ремонт не оплачивают и собственники помещений в доме, расположенном на территории закрывающегося населённого пункта.

Все эти категории собственников освобождаются от обязанности платить за капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, об изъятии земельного участка или признании населённого пункта закрывающимся.

– Есть ли льготы по оплате взносов на капитальный ремонт?

– Вопросы предоставления субсидий и компенсаций не входят в компетенцию регионального оператора.

Для урегулирования вопросов, связанных с предоставлением субсидии и единой денежной компенсации, собственнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.

Начисленные взносы на капитальный ремонт оплачиваются в полном размере всеми собственниками вне зависимости от возраста и принадлежности к какой-либо льготной категории, а также количества зарегистрированных человек в квартире.

– Я – новый собственник, почему мне выставляют долги по взносам на капитальный ремонт, неоплаченные предшествующим владельцем квартиры?

– В соответствии с законодательством при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому владельцу жилья переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт. В том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, проще говоря, задолженность. Перед оформлением сделки купли-продажи помещения рекомендуем уточнять информацию о состоянии лицевого счета (наличии/отсутствии задолженности), обратившись в адрес регионального оператора или пункты абонентского обслуживания расчётных организаций ООО «Центр-СБК» и ООО КВЦ.

– Мы погасили задолженность в июне 2020 года, квитанции стали приходить без долгов и пеней. Взносы оплачивали без задержек. Но в квитанции за январь 2021 года появился большой долг – пени. Почему?

– Взыскание неустойки в случае несвоевременной или неполной оплаты было приостановлено до 1 января 2021 года. Согласно постановлению Правительства РФ с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года расчёт пени не осуществлялся и не указывался в платёжных документах. Однако начисленный до даты вступления в силу постановления (до 6 апреля 2020) размер неустойки (пеней) указывается в платёжных документах, выставленных за период с 1 января 2021 года. Размер пени в квитанциях можно найти в строке «Долг на начало периода».

– Как можно оформить рассрочку на погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт?

– Региональным оператором может быть предоставлена рассрочка собственникам помещений в многоквартирных домах на всю сумму задолженности, включая начисленные пени.

Ознакомиться с порядком предоставления рассрочки можно на сайте регионального оператора в разделе «Документы», далее подраздел «Образцы документов», потом по ссылке «Порядок предоставления рассрочки собственникам помещений в многоквартирных домах на погашение задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт». Направить один экземпляр заявления или два экземпляра соглашения, а также копии необходимых документов можно почтовым отправлением по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, д. 8/59, через многофункциональные центры (МФЦ) Нижнего Новгорода или Дзержинска либо при личном обращении по предварительной записи. Предварительная запись ведётся по телефонам 8 (831) 422-22-23 или 8 (831) 422-22-24.

– Почему невозможно дозвониться по телефонам горячей линии? Как можно направить обращение?

– Канал горячей телефонной линии в настоящее время оснащён функцией автоответчика, и при поступлении звонка автоматически предоставляется актуальная для собственников на данный период времени информация.

На звонки горячей линии отвечают сотрудники отдела по работе с населением. Одновременно они ведут личный приём обратившихся собственников. Специалисты могут ответить на телефонный звонок только после того, когда завершён приём обратившегося нижегородца.

Получить информацию по вопросам расчёта взносов на капитальный ремонт, а также справки по лицевым счетам о состоянии расчётов взносов на капитальный ремонт можно в действующих пунктах абонентского обслуживания населения ООО «Центр-СБК» и ООО «Кустовой вычислительный центр», расположенных на территории города Нижний Новгород и Нижегородской области (перечень абонентских пунктов указан на сайте фонда).

Также направить обращение в адрес Фонда капремонта можно:

– по адресу: 603005, Нижний Новгород, Верхневолжская набережная, 8/59;

– по электронной почте – official@fkrnnov.ru;

– через многофункциональные центры (МФЦ) Нижнего Новгорода и Дзержинска.