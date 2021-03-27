Долговой вопрос

Больше 2000 должников в Дзержинске и Кстове получили квитанции на оплату горячей воды и отопления по исполнительным производствам (поставщик услуги – ПАО «Т Плюс»). Уведомления были направлены Нижегородским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» и судебными приставами на основании судебных приказов. Теперь должникам придётся не только погасить основной долг, но и оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Имущество – на торги

Сейчас в отношении должников за коммунальные услуги действует упрощённая система судопроизводства, когда дело рассматривают без присутствия обеих сторон. Вынесенный судебный приказ о принудительном взыскании задолженности направляется работодателю, в Пенсионный фонд, во все кредитные организации и службу судебных приставов.

Если платёж не поступит в указанные сроки, судебный пристав-исполнитель может наложить арест на банковские счета, заработную плату, имущество должника, а также ограничить выезд потребителя за пределы Российской Федерации.

Именно такая ситуация произошла с двумя жителями Кстова. За отопление и горячую воду они задолжали почти 115 тысяч рублей. Предупреждения и требования не возымели действия. В результате был вынесен судебный приказ, на основании которого судебные приставы во время совместного рейда с сотрудниками Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали у должников два автомобиля.

Транспортные средства возвратят хозяевам при условии, что они в течение 10 дней погасят долги, оплатят исполнительский сбор службы судебных приставов, услуги эвакуатора и содержание транспорта на штрафстоянке. В случае если средства не поступят, машины или другое арестованное имущество реализуют через специализированную организацию. Часть вырученных средств пойдёт на погашение долгов за коммунальные услуги.

Дороже обойдётся

Конечно, это крайние меры, и к ним ресурсоснабжающие организации прибегают в том случае, когда все остальные методы не действуют. Первоначально должников предупреждают о наличии долга на квитанциях, направляют уведомления и даже размещают объявлениях на подъездах.

– Мы регулярно напоминаем потребителям о необходимости своевременной оплаты отопления и горячей воды, проводим серьёзную системную работу с должниками, – рассказал директор Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Бобров. – Каждый наш клиент осведомлён о задолженности и последствиях неоплаты: об этом мы пишем на квитанциях, которые потребитель получает ежемесячно.

Так, в начале февраля этого года сотрудники Нижегородского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» разместили на подъездах многоквартирных домов Дзержинска, Кстова и Кстовского района 8000 оранжевых объявлений с указанием номеров квартир и суммы долга. А 15 тысяч должников получили письменные уведомления с информацией об имеющейся задолженности.

– Каждый должник должен понимать, что, затягивая оплату по квитанциям, он теряет возможность заключить соглашение о реструктуризации долга. При этом возникает масса других проблем: на него подают в суд, привлекают к взысканию судебных приставов, – подчеркнул Александр Бобров.

В конечном итоге сумма, которую придётся заплатить должнику после обращения в суд, может вырасти в 1,5–2 раза.

Можно онлайн

Кстати, чтобы оплатить отопление и горячую воду, вовсе необязательно идти в офис компании. «Единый расчётно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ) призывает потребителей оплачивать счета онлайн. На сегодняшний день это самый быстрый и безопасный способ, который позволяет оставаться дома в период роста вирусных заболеваний.

Внести плату за отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно на сайте компании через «Личный кабинет» или сервис «Оплата без регистрации (без комиссии)». Там же можно оплатить долги по судебным решениям. Для этого нужно знать номер исполнительного документа или соглашения о реструктуризации задолженности и сумму, которую требуется внести. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе «Информационный помощник».

Важно!

Заплатить без комиссии за отопление и ГВС по квитанциям ЕРКЦ жители Дзержинска могут в офисе компании (ул. Петрищева, 10А), в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в зданиях многофункциональных центров на улице Гастелло, 11; Терешковой, 24; Пушкинской,16, в пункте приёма платежей в торговом доме «Меркурий».

Жители Кстова – в офисе компании по адресу: Кстово, бульвар Нефтепереработчиков, 19, а также в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре на улице Магистральной, 22Б.

Оплачивать квитанции ЕРКЦ за отопление и горячую воду рекомендуется до 25 числа включительно. Таким образом, не будут начисляться пени и сохранится право на получение единой денежной компенсации.