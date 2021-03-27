6 главных вопросов по ЖКХ для жителей Дзержинска: отвечает глава департамента Александр Платонов

Директор департамента ЖКХ Дзержинска Александр Платонов ответил на вопросы горожан в рамках марафона ЖКХ.

Больше 20 звонков поступило на горячую телефонную линию с директором департамента ЖКХ Дзержинска Александром Платоновым. Собственники жилья интересовались уборкой снега, температурным режимом в квартирах, программой капремонта и вывозом крупногабаритного мусора. Мы подготовили ответы на самые острые и актуальные вопросы.

Про расчёты

– В Дзержинске изменился способ расчёта за горячую воду. Теперь многие потребители платят не напрямую ресурсникам, а своей управляющей компании. Какие преимущества это даёт собственникам и нанимателям жилья?

– Раньше жители платили напрямую ресурсоснабжающим организациям. Если услуга поставлялась ненадлежащего качества, например, температура воды не соответствовала нормативам, жители были вынуждены обращаться напрямую к ресурсникам. И уже с поставщиком ресурса решать проблему, иногда в суде. Это сложно. Сейчас расчёт за поставленные услуги ведётся через управляющую компанию, и со всеми вопросами, в том числе по качеству воды, жители обращаются в ДУК. Они могут пригласить специалистов, зафиксировать, что коммунальная услуга ненадлежащего качества, и требовать перерасчёт. Решение всех дальнейших вопросов с ресурсоснабжающей организацией берёт на себя управляющая компания.

Про мусор

– За чей счёт вывозится крупногабаритный мусор от многоквартирных домов? И можно ли его складировать на контейнерных площадках?

– Строительные отходы, которые образуются после ремонта в квартире, должен вывозить сам собственник. Речь идёт о бетонных блоках, кирпиче, цементе, остатках кафеля. Многие договариваются с компанией, которая выполняет ремонт в квартире, и за дополнительную плату мусор вывозят. Остальной крупногабаритный мусор, образующийся в ходе проживания, – мебель, бытовая техника и прочие отходы – складируется на специальных отсеках на контейнерных площадках. Ответственность за вывоз и транспортировку таких отходов несёт региональный оператор.

Про дворы

– В нашем городе реализуется очень полезная программа по комплексному благоустройству дворов. Мы бы тоже хотели стать её участниками. С чего следует начать и много ли желающих?

– Прежде всего вам следует обратиться в свою управляющую компанию, которая поможет организовать общее собрание собственников. На нём владельцы жилья должны принять решение о том, что они готовы к участию в этой программе. Это важно, поскольку собственники участвуют в софинансировании работ. Дальше управляющая компания готовит пакет документов: выполняется проектирование, разрабатывается сметная документация.

Полный пакет документов указан на сайте администрации в разделе «Формирование комфортной городской среды». Готовый пакет документов подаётся в департамент благоустройства. На сегодняшний день поступило более 100 заявок. В ближайшее время межведомственной комиссией будет определён перечень адресов, благоустройство которых будет проведено в 2021 году.

Про ДУКи

– В Дзержинске начала работать муниципальная управляющая компания. Как правило, жилой фонд, который ей достаётся, достаточно тяжело содержать. Дома старые, а собираемость платежей небольшая. Может ли муниципальная компания в таких условиях конкурировать с частными?

– Муниципальная управляющая компания в Дзержинске образована из муниципального предприятия «Прометей».

Мы получили лицензию на управление многоквартирными домами и взяли на обслуживание дома, которые остались без управления. Сейчас на обслуживании учреждения 43 дома и три в управлении. Отработали восемь месяцев, по итогам которых можно отметить, что мы не в убытке, собираемость неплохая, а все работы по обслуживанию домов выполняются в полном объёме. Рассчитываем, что жители других многоквартирных домов увидят результаты на тех домах, где мы уже работаем, и придут под наше управление. Абсолютно точно муниципальное предприятие может конкурировать и работать не хуже, чем частные компании.

Про ремонт

– Нашему дому больше 50 лет, а капремонт не скоро. Мы бы хотели передвинуть сроки капремонта на более ранний период. Как этого добиться?

– Передвинуть сроки капремонта можно. Для этого надо обратиться в управляющую компанию, инициировать общее собрание и принять на нём решение о переносе сроков капремонта. Также потребуется акт жилищной инспекции, подтверждающий, что дом нуждается в капремонте, или экспертное заключение. Протокол общего собрания и акт передаются в комиссию по установлению необходимости проведения капитального ремонта. Чтобы получить более подробную информацию, вы можете обратиться в учреждение «Городское жильё». Там вам разъяснят, как провести собрание и правильно оформить протоколы.

Про тепло

– В нашей квартире этой зимой было очень холодно. И дело не только в сильных морозах. Подозреваем, что соседи поставили дополнительные приборы отопления. Как быть в такой ситуации?

– Любое незаконное переустройство системы отопления приводит к её разбалансировке. Если вы имеете объективные данные о том, что кто-то выполнил незаконное переустройство, надо сообщить в свою управляющую компанию или Государственную жилищную инспекцию Нижегородской области. Специалисты проведут проверку и выдадут предписание на устранение выявленного нарушения. Часто собственники квартиры, где выполнено незаконное переустройство, не пускают в квартиру. В таком случае сотрудники жилищной инспекции получают разрешение через суд, заходят с судебными приставами и проводят проверку.

Оксана СНЕГИРЕВА