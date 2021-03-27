Нижегородцы смогут преобразить свой район: разбираемся, как проголосовать за проекты благоустройства. ФОТО: Александр Воложанин.

В посёлке Сухобезводное городского округа Семёновский благоустроят центральную площадь, в Дзержинске готовят к ремонту площадь Привокзальную, во дворах Выксы появились спортивные объекты, а на Моховых горах на Бору монтируют смотровую площадку. Сразу несколько программ реализуется в регионе, которые позволяют жителям сделать свои города и сёла комфортными для проживания. Если вы ещё не стали участниками этих проектов, присоединяйтесь.

Комфортная среда

Сотни общественных пространств в разных районах Нижегородской области благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Важно, что все парки и скверы, которые привели в порядок, выбрали сами жители. 26 апреля стартует очередное голосование, которое завершится 30 мая. На этот раз выставлено 133 общественных территории. Те, что наберут наибольшее количество голосов, благоустроят в 2022 году.

Как это работает: голосование организовано на федеральном портале za.gorodsreda.ru. Кстати, он разработан на базе нижегородского портала «Голос За». В связи с этим для удобства жителей региона было принято решение интегрировать областную платформу в федеральный проект. Это означает, что нижегородцы смогут проголосовать за объекты, которые благоустроят в 2022 году, и на сайте golosza.ru, и на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

А в ближайшие дни начнётся благоустройство пространств, которые выбраны в ходе голосования в 2020-м. На реализацию проекта направят 1,5 млрд рублей, что позволит обновить не менее 118 парков и скверов и 114 дворовых территорий.

Вам решать

Качество жизни в своих городах и посёлках меняют и жители, которые принимают участие в проекте «Вам решать!» Он реализуется в рамках поддержки местных инициатив. Нижегородцы уже предложили 849 проектов в восьми категориях. 16 марта стартовало голосование за инициативы.

– Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и сёла. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины, – отметил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор также подчеркнул, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

Как это работает: до 15 апреля пользователи портала могут отдать свой голос за тот или иной объект, представленный в списке отдельно по каждой территории. Голосование проходит на сайте вамрешать.рф, также нижегородцы могут отдать свой голос через call-центр по телефону: 8-800-222-79-45.

На реализацию инициатив жителей, которые пройдут конкурсный отбор, в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в этом году.

Моя инициатива

Ещё один конкурс «Моя инициатива» стартовал 1 марта в Нижнем Новгороде. Основная задача – поддержать активных жителей города по развитию своего района или двора. Авторы лучших идей получат гранты на реализацию своего проекта в размере до 100 тысяч рублей.

– Благоустройство в регионе осуществляется в рамках сразу нескольких крупных программ и проектов, причём их реализация всё в большей степени опирается на принципы инициативного бюджетирования. Это касается и проекта «Формирование комфортной городской среды», и проекта «Вам решать!» Жители могут влиять как на создание крупных объектов, так и на небольшие, но важные улучшения в своих дворах. Приглашаю принять участие в этих проектах, – отметил глава региона.

Как это работает: для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте mi52.ru и подробно описать свою идею, заполнив все поля специальной формы. Проект должен быть представлен в одной из четырёх категорий конкурса: благоустройство и экология; социальная поддержка населения, волонтёрство; местные художественные промыслы, культурные инициативы; формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт. Заявки можно подать до 31 марта 2021 года.

Кстати, конкурс «Моя инициатива» проводится в Нижнем Новгороде второй раз.

В 2020 году было представлено 283 проекта, 59 из них стали победителями, получили гранты и были успешно реализованы.