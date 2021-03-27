Нижегородцам рассказали, как сэкономить на вывозе мусора

Ежемесячно на вывозе мусора можно экономить десятки тысяч рублей. Для этого нужно перейти на раздельный сбор мусора.

Ежемесячно на вывозе мусора можно экономить десятки тысяч рублей. Для этого нужно перейти на раздельный сбор мусора. И в Нижегородской области уже есть «умное» решение для такой экономии.

Электронные весы, датчики заполнения, система видеонаблюдения и магнитные замки – так выглядит «умная» контейнерная площадка. Одна – в Верхних Печëрах, другая – в переулке Корейском.

Решение об установке «умных» контейнерных площадок было принято летом 2019 года, после старта в регионе мусорной реформы, когда стоимость вывоза мусора выросла. Такие контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, как выяснилось, помогают не только обеспечить чистоту и порядок на мусорке, но и сэкономить.

Например, согласно расчëтам на сайте nicont.com, дом площадью в 10 тысяч квадратных метров сможет ежемесячно экономить на вывозе мусора 18 тысяч рублей.

– Сейчас жители платят за вывоз отходов по нормативу, а с переходом на раздельный сбор отходов (РСО) будут платить по факту, то есть поконтейнерно – рассказал автор проекта, генеральный директор АО «Промис» Евгений Слиняков. – Для этого нужно, чтобы ТСЖ или управляющая компания провели общее собрание собственников жилья, жители приняли решение о переходе на РСО, направили решение жителей о переходе на раздельный сбор мусора в Госжилинспекцию и заключили договор или дополнительное соглашение с региональным оператором на оплату вывоза ТКО и РНО на новых условиях. После этого вы начинаете эксплуатировать «умную» контейнерную площадку и экономить. А сэкономленные деньги направлять на ремонт дома или благоустройство придомовой территории.

Однако воспользоваться возможностью сэкономить не так-то просто. Федеральный закон даëт право жителям МКД перейти на раздельный сбор мусора, но региональный оператор необоснованно затягивает заключение договора на раздельный вывоз отходов или предлагает такие условия по количеству контейнеров или периодичности вывоза ТКО и РНО, что экономия сводится практически к нулю.

Всë потому, что этот процесс на региональном уровне должным образом незадокументирован. Нет нормативных актов, распоряжений, которые бы регламентировали, какие документы должны быть заключены с региональным оператором, в какие сроки и др. Как только регулятор – министерство экологии Нижегородской области – примет необходимые документы, регламентирующие работу и действия всех участников этого рынка, тогда мы сможем получить экономию на оплате за вывоз мусора.

Марина УХАБОВА