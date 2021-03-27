Тёплый приём

Весенний пересчёт, летнее отключение горячей воды, долги за тепло – об этом и многом другом нижегородцы спрашивали директора по реализации АО «Теплоэнерго» Александра Котельникова.

Весенний пересчёт, летнее отключение горячей воды, долги за тепло – об этом и многом другом нижегородцы спрашивали директора по реализации АО «Теплоэнерго» Александра Котельникова во время марафона ЖКХ. Мы собрали ответы на пять самых часто задаваемых вопросов.

О перерасчёте

– Годовая корректировка происходит раз в год и только по тем домам, которые оборудованы общедомовыми приборами учёта. Если дом рассчитывается по нормативу, перерасчёт не производится. Механизм годовой корректировки таков: в течение года ресурсоснабжающие организации начисляют всем жителям за тепло одинаковую сумму из месяца в месяц, равную 1/12 от показаний приборов учёта за предыдущий год. Прибор учёта продолжает работать, дом отапливаться, и по итогам года происходит расхождение между начисленной суммой и суммой за фактическое потребление. В первом квартале происходит балансировка этих двух цифр.

Если мы начислили больше, чем по факту показал прибор, то делаем возврат. Если меньше – добор. В этом году порядка 700 домов с добором и порядка 700 домов с возвратом.

При выставлении доборов мы автоматически предоставляем рассрочку платежа на несколько месяцев, чтобы сделать этот процесс максимально безболезненным для потребителей.

Мы проанализировали причины доборов: это либо рост фактического потребления ресурса, либо начисления по нормативу из-за некорректной работы приборов учёта. К примеру, самые большие доборы у нас по трём домам. В первом случае приборы учета не работали два месяца весной и в течение осени. А когда прибор учета не работает, начисление происходит по нормативу. Норматив всегда больше фактического потребления, и тогда жителям приходит плюс. Второй и третий дом, где добор также свыше 3000 рублей на квартиру, – по факту потребили больше тепла. Стали разбираться, оказалось, что по просьбе жителей управляющая компания рассверлила сужающее устройство. Не спорю, в квартирах стало гораздо теплее, но и дороже.

О холодных батареях и воде

– «Теплоэнерго» является теплоснабжающей организацией и поставляет тепло не в квартиру, а в дом, до границы эксплуатационной ответственности – стены дома. Чтобы тепло дошло до каждого стояка и квартиры, необходима качественная регулировка внутридомовых систем. За это отвечают домоуправляющие компании.

У нас нет котельных, от которых запитан один дом, поэтому по-разному отапливать дома мы не можем. Будет в квартире тепло или нет, во многом зависит от того, есть ли в конкретном доме хозяин.

Управляющая компания не должна устраняться от проблем жителей. Мы, жители, нанимаем управляющую компанию, для того чтобы она защищала наши интересы, билась с поставщиками ресурсов, если это требуется. Если есть сомнения в качестве оказываемой услуги, то управляющая компания должна обратиться к поставщику ресурса, потребовать создать комиссию. Комиссия выезжает, устанавливает причину. Поэтому если вас как жителя не устраивает качество теплоснабжения, в первую очередь необходимо обратиться в вашу управляющую компанию.

Есть технологические решения, которые при определённых вложениях сил и средств позволяют либо совсем не отключать горячую воду летом, либо максимально сократить период отключений.

О переходе на прямые договоры

– Сейчас многие управляющие компании агитируют жителей переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Таким образом УК снимают с себя ответственность за функционал по организации расчётов и выставлению счетов.

При этом обращаю внимание, что у нас разные законодательства в жилищной и коммунальной сферах. В жилищной сфере допускается включение банковской комиссии в состав услуги, в коммунальной – нет. Поэтому в случае перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией банки будут брать дополнительную комиссию при оплате.

Об отключении горячей воды

– Есть технологические решения, которые при определённых вложениях сил и средств позволяют либо совсем не отключать горячую воду летом, либо максимально сократить период отключений. Ряд таких решений уже позволил в прошлом году сократить сроки отключения горячей воды более чем на половине собственных котельных на 2–4 дня только за счёт оптимизации внутренних производственных процессов. Эту работу мы продолжим и далее.

Но и сейчас, правда, не для всех, возможна подача горячей воды круглый год. Для этого нужно, чтобы в доме был индивидуальный теплопункт. И чем больше будет таких домов, тем лучше.

О должниках

– Среди наших потребителей есть такие, кто имеет задолженность за поставку тепла и горячей воды. И за просроченную задолженность по закону взимаются пени. Для таких жителей с 1 января мы запустили акцию «Прощай, пени». Мы готовы списать пени, если должник погасит задолженность и до окончания второго квартала будет регулярно оплачивать услуги «Теплоэнерго».

Есть небольшие ограничения. Первое: мы не можем списать пеней больше суммы задолженности. Например, если задолженность погашена на 50 тысяч рублей, то и пени спишутся в сумме 50 тысяч, даже если их в два раза больше.

И второе: мы не списываем пени, по которым есть судебное решение. В этом случае пени уже не в нашей компетенции.

Чтобы стать участником акции, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте teploenergo-nn.ru и через него подать заявку.