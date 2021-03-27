Александр Селезнев: «У нас есть правило – использовать в работе только современные качественные материалы». ФОТО: Ксения Самсонова.

К коммунальщикам, как и к врачам, люди приходят в основном с проблемами – например, когда в доме холодно или трубу прорвало. Многие управляющие компании ориентированы на то, чтобы как можно быстрее эти проблемы устранить. А вот специалисты УК «Иверское», одной из крупнейших в Выксе, стараются их предотвратить. И результаты впечатляют. Мы поговорили с заместителем директора компании Александром Селезневым.

– Александр Николаевич, для начала о предприятии.

– Наша компания была основана в 2014 году и сначала называлась «Варнава СтройИнвест». Первые договоры на обслуживание многоквартирных домов мы заключили в конце 2015 года. Сегодня у нас в управлении 76 домов. В основном это кирпичные и панельные пятиэтажки 70–90-х годов прошлого века.

–А есть среди них проблемные дома?

– Есть. Вернее – были. Этот дом социального назначения. Мы взяли его, потому что пожалели жильцов: предыдущая УК от них отказалась, а проблем там накопилось много.

После подписания договора мы первым делом взялись за систему отопления: заменили врезки в лежаках, восстановили элеваторные узлы. Потом наладили счётчики и совместно с жителями открыли спецсчёт на капремонт. Когда удалось собрать немного денег, отремонтировали кровлю. Наконец-то крыша перестала течь, и комнаты больше не заливало! Постепенно заменили часть электроплит на общей кухне, занялись внутренней отделкой. Своей работой мы доказали: если УК и жильцы действуют сообща, можно решить любую проблему.

– Как складываются ваши отношения с администрацией округа и ресурсоснабжающими организациями?

– Поначалу было тяжеловато, но в последние два-три года диалог наладился – нужна командная работа. При проведении благоустройства мы совместно с представителями администрации встречаемся с жильцами и выслушиваем их пожелания. Где-то просят организовать тротуар, детскую площадку или стоянку. После таких мероприятий все вопросы обычно снимаются. С ресурсоснабжающими организациями то же самое. Возникает проблема – созваниваемся и совместно принимаем меры.

– А с жильцами как общий язык находите?

– Общаемся, объясняем каждый свой шаг. У нас есть правило – использовать в работе только современные качественные материалы. Многие возмущаются: мол, слишком дорого. Зато мы можем отсрочить следующий ремонт на 5–7 лет!

Почти все наши дома оборудованы светодиодными светильниками. Когда их ставили, я думал: хорошо, если лет пять проработают. А они уже шестой год стоят. Пусть не сразу, но люди подмечают все эти моменты и начинают нам доверять.

Сейчас очень модно менять металлические трубы отопления на полипропиленовые. Но у пластика толщина стенки больше, надо правильно выбрать сечение, чтобы не было потери тепла. Мы консультируем наших жильцов по этому и многим другим вопросам – это, конечно, тоже ценится.

– В 2018 году вы одними из первых в регионе ввели систему прямых договоров с поставщиками услуг. Почему приняли такое решение?

– Предыдущая система, на наш взгляд, была не совсем справедливой. Из-за неплательщиков ресурсоснабжающие организации недополучали причитающиеся им деньги и забирали те, что должны были идти на содержание и текущий ремонт. На эти нужды денег не хватало.

Прямые договоры помогли уйти от этой порочной практики. Теперь у нас остаются деньги от статьи на содержание жилья в МКД, и мы тратим их на то, что действительно важно: меняем окна в подъездах и подвалах, ставим козырьки, светодиодные светильники.

Одно из наших ноу-хау – антивандальные уличные светильники под козырьками. Раньше их часто воровали, поэтому мы стали класть сверху белый поликарбонат. Снизу это смотрится как большой белый плафон – ярко и эстетично. И ломать защиту люди все-таки не решаются – слишком шумно.

– Из-за сильных снегопадов эта зима стала настоящим испытанием для коммунальщиков. А как вы справлялись?

– Да, были снегопады, из-за которых дворникам приходилось работать дополнительно, даже по выходным. Наши сотрудники не отказывались это делать. Мы успевали быстро чистить придомовые территории, так что жалоб от жителей на плохую уборку не поступало.

С чем были проблемы, так это с подъездными путями. Их чистят подрядчики, заключившие контракты с администрацией. Раньше у нас с ними была договорённость: дворники и техника работают одновременно. В этом году техника выходила как попало и убирала так же. Бывало, что дворник почистит тротуар и подход к подъездам, а потом трактор поедет и навалит всё обратно. Но постепенно решили и эту проблему.

–С первого марта вступили в силу новые СанПиНы, по которым влажная уборка в подъездах должна проводиться каждый день. Что вы об этом думаете?

– Даже у себя дома мало кто моет полы каждый день. Если мы будем чаще убирать, надо увеличивать работникам зарплату. Но с каких денег? С УК и так требований очень много. Два года назад жилищная инспекция обязала нас проводить техническую диагностику газового оборудования в домах, которым больше 30 лет. При этом никаких разъяснений не дали, а штрафы назначили нешуточные.

Так и с уборкой получится. В итоге эта мера ударит по жильцам, из-за повышения тарифов придётся больше платить за коммунальные услуги.

– Что планируете в своей работе на будущее?

– Мы не стремимся завоевать рынок целиком – надо довести до ума то, над чем уже работаем. Так что будем придерживаться выбранной стратегии. А жильцы сами решат, кому доверить управление своим домом.

Полина Треушникова