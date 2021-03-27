Ночь театров 2021 в Нижнем Новгороде: полная программа мероприятий. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

27 марта в нашем городе впервые пройдет Всероссийская акция «Ночь театров», приуроченная ко дню театра. Во время акции нижегородцев ожидают многочисленные мастер-классы и спектакли. Публикуем полную программу мероприятий на Ночь театров 2021 в Нижнем Новгороде.

Художественный музей

Концерт Нижегородского русского народного оркестра с участием артистов театра оперы и балета им. А.С. Пушкина. Вход свободный.

27 марта 19:00

Учебный театр

Спектакль "Бык, который шел рядом с ослом, который вёз всемогущего царя" по пьесе М.Бартенева. (12+)

Режиссёром спектакля выступили студенты 4 курса отделения "Актёр театра кукол" – Солушев Евгений и Кудряшова Екатерина.

27 марта 20:00

Московский вокзал

Выступление камерного хора "Нижний Новгород" под управлением И.М.Стольникова "Как прекрасен этот мир" или "Весь мир - театр".

27 марта 20:00

Театр Вера

Презентация фотовыставки известного фотографа Андрея Теребилова "Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!" (12+)

27 марта 20:00

Творческая встреча с актером театра Дмитрием Сухановым (12+)

27 марта в 20.30

Нижегородский театр оперы и балета имени А.С.Пушкина

Концертная программа "Ко Всемирному дню театра" (12+)

Праздничный концерт! Солисты и коллективы труппы театра исполнят для Вас самые любимые и популярные фрагменты оперных и балетных спектаклей. Сразу после окончания спектакля нижегородцев ожидает историческая экскурсия по театру.

27 марта 20:15

Нижегородский академический театр кукол

Артисты театра (заслуженный артист России Александр Носов, заслуженный артист России Евгений Храмов, артист Дмитрий Марков, Наталья Шкуро) прочтут нижегородцам сказки народов мира.

27 марта в 20:30

Экскурсия по музею "Загадочные лица кукол"

27 марта в 20:30

Вы узнаете: о чем могут рассказать кукольные лица, какие тайны Театра ведомы им?

Мастер-класс от художников бутафоров

Вы узнаете: как оживает кукла? Кто решает, какой у нее будет взгляд? Художники театра знают ответы на эти сложные вопросы и на глазах публики создадут кукол.

ЦТМ

Зритель наблюдает за обычным соседом. Таким, который есть почти у каждого человека. Нет никаких границ между зрителем и сценой, между театром и реальностью. Вас ждет непривычная форма спектакля о самых привычных вещах на свете. (12+)

27 марта в 21:00

Нижегородский театр "Комедiя"

Открытие выставки художницы, сотрудницы театра Любови Петрицкой "Старые и старинные дома и дворы Нижнего Новгорода".

27 марта в 21:30

Театр драмы

Мастер-класс по театральному гриму.

Открытый показ создания театрального грима художниками-гримерами театра "Тайны образа".

27 марта в 21:30