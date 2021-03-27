Самой красивой «Защитницей Приволжья-2021» стала летчик-штурман Анастасия Апасейкина.

Сегодня, 27 марта 2021 года, отмечается День войск национальной гвардии России. Со дня их создания отмечается ровно пять лет. В этот праздник мы подводим итоги совместного фотоконкурса «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде» и пресс-службы Приволжского округа войск национальной гвардии РФ «Защитницы Приволжья – 2021».

- Именно на эти хрупкие плечи возложены ответственные обязанности по финансово-экономическому и медицинскому обеспечению, деятельности вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной системы, тыла, связи и других направлений служебно-боевой деятельности, - отметил командующий округом генерал-полковник Александр Порядин. – Мы им искренне благодарны за их службу.

В течение двух недель наши читатели могли проголосовать за самую красивую участницу фотоконкурса. Свои голоса за наших участниц отдали свыше 128 тысяч пользователей интернета.

- Лидером конкурса стала летчик-штурман летного экипажа вертолета Ми-8 из Казани Анастасия Апасейкина. Она набрала 52 532 голоса.

- На втором месте оказалась сержант полиции отделения по охране международного аэропорта «Казань» Гульгена Сафиуллина с 32 075 голосами.

- На третьем – начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Нижегородской области Мария Боржеева с 18 911 голосами.

Мы поздравляем победительниц нашего конкурса и всех сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. В ближайшие дни читайте на нашем сайте интервью с победительницей Анастасией Апасейкиной.