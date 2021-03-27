День театра – 27 марта: Как искали костюм Маугли и почему артисты здороваются со сценой.

Театр – удивительный мир со своими правилами и тайнами. Актёры потрясающе ироничны. Подколоть коллег считается в театре незазорным, наоборот, шутка может стать театральной легендой. Таких историй никогда не бывает много и они никогда не стареют. А театральные приметы и суеверия живут десятилетиями, а то и столетиями и даже в век цифровых технологий не сдают позиции. О том, в какие приметы нижегородские актёры верят сегодня, и как они разыгрывают коллег, они рассказали нам накануне главного театрального праздника Дня театра.

Зажатые артисты

В Нижнем Новгороде театральные традиции всегда уважали и активно преумножали. Фестивали, капустники – чего только не придумывали артисты, чтобы порадовать зрителей и показать себя. А Нижегородский театр драмы стал главным хранителем традиций розыгрышей и капустников.

Именно на его сцене проходит финальный концерт знаменитого фестиваля театральных капустников «Весёлая коза». К каждому празднику артисты делают капустники, которые благодаря интернету теперь выходят за стены театра и путешествуют по сети, собирая тысячи лайков и просмотров. А много лет назад там пошутили так, что провели даже журналистов. Об этом забавном случае рассказал ведущий актёр Нижегородского академического театра драмы имени Горького, Заслуженный артист России Алексей Хореняк.

Алексей Хореняк в гримёрке. ФОТО: Мария Абрамычева.

- Много лет назад у нас в театре была творческая группа «Гильдия зажатых актёров», Председателем был Сергей Кабайло, и у него было два заместителя - я и Сергей Блохин. И чудили мы много.Как-то наш артист Владимир Фоков в Щелыково работал с известным американским режиссёром. И мы решили пошутить - сделали как бы отсканированные две статьи, в которых рассказывалось, что Фокова приглашают на театральную постановку в Америку и на съёмки в Голливуд. И обозначили гонорары в 37 и 45 миллионов долларов. А потом вывесили всё на доске приказов. То, что это липа, все поняли не сразу. К нам часто ходила одна журналистка, (имя коллеги, по этическим причинам мы не раскрываем (Прим. Авт.) которая сразу ломанулась к Володе. И мы, стоя за косяком, слушали, как она его донимает на тему цифры гонораров и сроков поездки в Америку! У Володи волосы дыбом!

Доска приказов – вообще интересно место. День театра и первое апреля совсем рядом, и как-то накануне мы вывесили там приказ, что начинаются репетиции спектакля «Маугли», главную роль в котором будет играть….заслуженный артист Анатолий Фирстов. Багирой назначили Зарецкую и по всем остальным ролям прошлись. Всем службам было велено приступить к работе, костюмерам – найти костюмы из подбора. А подпись поставили Владимира Вихрова. Что творилось! Костюмеры ходили по театру с распухшими головами. Попробуйте найти в подборе костюмы для «Маугли»! И только потом все поняли, что это розыгрыш. А на спектаклях чего только не бывает. Особенно смешны оговорки В «Зойкиной квартире» в финале сидит убитый Гусь в исполнении Николая Игнатьева, у него во рту папироса, Аметистов – Анатолий Фирстов это видит и должен позвать китайца: «Херувим, Херувим!». А он выскакивает на сцену и кричит «Хореняк! Хореняк!» А ржать нельзя за кулисами, и был слышан только звук падающих от беззвучного хохота тел.

Я, придя на спектакль, включаю свет на гримёрном столе,и уходя на сцену его не выключаю. Примета у меня такая – есть свет - будет хороший спектакль.

Гвоздь роли

Настоящий кладезь театральных историй - хранительница традиций театра «Комедiя», Заслуженная артистка России Ольга Удалова. Кажется, что о приметах и секретах театров она знает всё!

- Знакомство с театральными традициями у меня началось в Челябинском театре имени Горького куда я пришла в 1969 году. Меня там спросили — что главное в театре. Я ответила — вешалка. А правильный ответ — сцена. «Оленька. Ты потихоньку, когда никто не видит тебя, поздоровайся с ней и она будет тебя любить». А уже потом я узнала о других — что нельзя на сцене свистеть или лузгать семечки — иначе не будет сборов и не будет зрителя.Но главное суеверие - если на репетиции у тебя упала на пол роль, надо срочно на неё сесть и вместе с попой поднять! Иначе всё – провал. И теперь я роль переписываю в тетрадку и вешаю на шею на шнурочек!

Настоящий кладезь театральных историй - хранительница традиций театра «Комедiя», Заслуженная артистка России Ольга Удалова. ФОТО: Предоставлено театром.

На всю жизнь я запомнила и другую примету, которую потом донесла и до нашего театра. Если найдёшь на сцене гвоздик, то тебя ждёт удача! У Лучано Паваротти талисманом был большой железный гвоздь, который ему подарила мама. С ним тенор ездил на все концерты. Но лучше гвоздь найти. И чем больше и погнутее гвоздик, тем больше и интереснее будет роль. И когда я приехала в наш театр комедии, который тогда был на Маяковке, то обнаружила у себя в столе кучу гвоздей! Это всё были будущие роли! Сейчас гвоздей на сцене не найдёшь. Сцену оформляют видеопроекцией, всё закрепляют степлером. И, наверное, появятся новые приметы. Но и сегодня молодых актёров я учу уважать сцену. «А что такое. Ольга Павловна?», - спрашивают они. И я рассказываю, что нельзя выйти на сцену не переобувшись, она этого не любит. Во всех театрах один из главных ритуалов – ритуал последнего спектакля в сезоне. Отыграли, поклонились и хором говорим: «Всё!». Публика хлопает и не всегда слышит, но если вы прислушаетесь, то услышите. А ещё я, когда выхожу на сцену, незаметно играясь всегда крещу зал крестом. Я – суеверная, боюсь сглаза, а мало ли кто в зале сидит. И у каждого актёра, по крайней мере актёров старшего поколения, есть свой талисман. У меня это колечко с зелёным камушком. Когда я его надеваю, я почти перестаю волноваться. А волноваться приходится часто. Очень непросто, когда тебе достаётся «по наследству» чужая роль. Умерла актриса, вместо неё я играла бабушку в «Рождественском танго», и не решилась сесть в её кресло – каталку. Играла в обычном. И не забуду, как мы играли спектакль «Любовь и голуби» в ДК Автозавода. Это ещё до знаменитого фильма было. Сцена объяснения Нади с Васей на плоту. Народу много, принимают хорошо и вдруг вместо слез сочувствия в зале хохот. Почему? Оборачиваюсь – стоит по центру уборщица со шваброй, смотрит на нас и платочком слезы вытирает. Что делать? Пришлось делать вид, что иду к ней,шлёпая по воде, и увожу её со сцены.Возвращаюсь и говорю партнёру Игорю Бокову: «Вась, это тётя Маша. Швабру пришла помыть и на нас загляделась», - так и выкрутились.

«Зелёный» спектакль

Нижегородский театр юного зрителя всегда славился капустниками и розыгрышами. Но иногда шутки находят артистов сами. А есть и спектакли, которые точно удивят зрителей. Просто нужно знать, когда приходить в театр. Этот секрет нам раскрыл Никита Чеботарёв, ведущий актёр нижегородского ТЮЗа.

Секрет нам раскрыл Никита Чеботарёв, ведущий актёр нижегородского ТЮЗа. ФОТО: Предоставлено театром.

- Иногда бывает ситуация, когда приходится буквально влетать в спектакль. Как-то раз я пришёл в театр просто чтобы посмотреть спектакль «Волшебные кольца Альманзора». Меня встречают: « А, пришёл вводиться!» «Что? Нет!», - отвечаю я. «А зря!», - и дают мне костюм! Оказалось, артист не пришёл, не отвечал на звонки, и срочно искали замену. В итоге мне за пять минут объяснили, что делать в первой сцене, а потом объясняли каждую последующую. Так я весь спектакль я и сыграл. Очень переживал. Но дальше было ещё смешнее. Я пришёл всё-таки посмотреть этот спектакль и… пришлось снова его играть. Думал, что это шутка, но оказалось, что исполнитель роли и правда в пробке застрял! Так из зала я этот спектакль и не посмотрел! А шутить в театре любят. И увидеть это вы можете, к примеру, на последней «ёлке» в году. Когда играешь её несколько раз в день несколько недель, то спектакль обрастает шутками, которые и расцветают, когда мы играем в последний раз, постоянно подкалываем друг друга! Мы называем его «зелёный спектакль». Наверное, это идёт от названия «зелёная улица» - когда ты можешь делать всё, что хочешь. Разыграть коллег во время спектакля или шутить. А на «Горе от ума» партнёр как-то опоздал на выход в основной сцене, и мне пришлось медленно бродить по сцене, зрители думали, что я что-то скажу, зрители ждали, а я же не могу стихи от себя придумывать...так что пауза затянулась, но всё обошлось. Оговорки бывают смешные. Главное — не расколоться и не засмеяться! А вот на первое апреля нас не проведёшь!

Верните корову!

Театр кукол – особый мир. Его актёры за ширмой, за которой происходит магия превращения артистов в кукольных персонажей, хранят за ней и множество тайн и весёлых историй.

Иногда им приходится играть в одном спектакле сразу несколько ролей и беседовать самим с собой на разные голоса. А иногда нужно сыграть …..половину героя. К примеру – несколько задних лап длинного дракона! И бывает, что пока идёт спектакль, скрытые от глаз зрителя исполнители переживают множество забавных курьёзов. Только такие истории быстро забываются. Но есть в театре и история, переходящая из уст в уста уже несколько десятилетий. Её нам рассказал ведущий артист Нижегородского театра кукол, Заслуженный артист России Александр Носов.

Александр Носов и Кощей. Фото: предоставлено театром.

- Мне эту байку рассказала первая Заслуженная артистка РСФСР Александра Ивановна Харчевникова. Наш театр с гастролями поехал куда-то на юг, по маленьким станицам. И играли два спектакля «Божественную комедию» и «Прекрасную Галатею», в которой был персонаж — Корова. Она выходила, поглядывала на всех, подмигивала, заигрывала — очень весёлый персонаж! Отыграли несколько спектаклей и вдруг корова пропала! Кто-то её стащил.Артисты дали объявление в газету: «Пропала корова в театре кукол. Просим вернуть!». А заодно послали в театр телеграмму - чтобы бутафоры срочно сделали дубликат коровы. И вот вечером пришли к ним председатель колхоза, его секретарша, а с ними целая группа из администрации станицы, и говорят «Простите за беспокойство, мы нашли вашу корову!» И выводят огромную живую корову! Все наши онемели, но рассказали, что это не наша корова, наша маленькая и игрушечная. На следующий день пришли жители станицы, и тоже говорят, что нашли нашу корову. И выводят ещё одну огромную корову, только другой масти! Так корову и не нашли. Хорошо, что бутафоры успели сделать новую и быстро её доставить. Так что в спектакле играла уже новая! А история эта стала одной из легенд нашего театра.

Есть у театра кукол и свои суеверия. Например — нельзя куклу до премьеры спектакля кому-то показывать или фотографировать. Иначе спектакль ждёт неудача. И надо перед каждым спектаклем сделать гимнастику не только себе, но и кукле, чтобы на спектакле у неё не появился скрип. В театре кукол есть не только легенды, но и почти волшебный камень. Давние поклонники театра о нем знают и частенько поверяют его магию, шутливо называя его «оручий камень». Он находится на полу второго этажа театра, в музее. Свод потолка в этом месте сделан так хитро, что если вы стоите на этом камне, даже тихо сказанное слово слышно очень громко. А если крикнуть, то вас непременно услышат все, кто находится в театре! Главное – не рассказывать этот секрет детям!

Спящая королева

О забавных случаях в театре «Вера» рассказала Анастасия Дудоладова, актриса, а по совместительству заведующий литературной частью театра «Вера».

- Спектакль всегда существует только в настоящем, здесь и сейчас, поэтому каждый раз он идёт немного по-разному и нередко случаются различные оговорки, казусы с костюмами и реквизитом. Всем актёрам снятся кошмары, что они оказываются на сцене, не зная ни слова из роли, или выходят не в том костюме. Иногда это случается наяву. Но это скорее страшные истории, а не смешные. Так, однажды Добчинский в «Ревизоре» вместо письма от городничего вручил мне (Анна Андреевна, жена городничего) пустой листок, а текст наизусть я не помнила. Пришлось сочинять на ходу, и на следующий день я выучила письмо наизусть, как школьница!

Анастасия в спектакле «Ревизор» Фото: из архива театра.

Иногда из-за каких-то случаев рождаются традиции конкретного спектакля. На премьере «Гамлета» я, признаюсь честно, уснула на сцене. Очень нервничала перед премьерой, устала и, упав «мёртвой» в финале, просто выключилась. Когда после закрытия занавеса я не встала на поклон, меня разбудили. И теперь всегда Россенкрафт и Гильдерстоун тихонько толкают меня в финале. Так, на всякий случай. (Анастасия играет Королеву Дании Гертрид. Прим.авт.)

Но самые запоминающиеся истории связаны со зрителями. Однажды в новогоднем представлении зрители из листов бумаги делали снежки и бросали в Снежную королеву, защищая Медвежонка. Одна девочка в порыве бросила свою сумочку вместе с деньгами, билетами и номерком из гардероба. Медвежонок потом в финале вернул ей всё с благодарностью.

12+

Ольга СЕВРЮГИНА