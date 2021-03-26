В Приволжском округе Росгвардии подвели итоги работы за пять лет. ФОТО: Приволжский округ Росгвардии.

Командующий Приволжским округом Росгвардии Александр Порядин провел брифинг для журналистов, где рассказал об итогах работы ведомства за последние пять лет. По его словам, самым ярким событием за это время стало проведение чемпионата мира по футболу, во время которого охрану правопорядка осуществляли и сотрудники Росгвардии.

- Наши ребята во взаимодействии с другими силовыми структурами обеспечивали безопасность во всех городах-организаторах Чемпионата мира по футболу, в том числе в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Саранске. Они же следили за порядком на фан-зонах в других российских городах.

Впрочем, Росгвардия занимается не только безопасностью во время массовых мероприятий. Именно бойцы этого ведомства оказывают силовую и огневую поддержку в борьбе с терроризмом и при задержании особо опасных преступников. Одним из таких примеров стало участие сил Росгвардии в поисках борского стрелка, устроившего массовую бойню осенью 2020 года.

- Основные задачи по этому направлению выполняют подразделения сил специального назначения – это войсковые отряды спецназа, СОБР и ОМОН, - отметил Александр Подрядин.

По итогам встречи Александр Подрядин вручил благодарственные письма журналистам, активно освещающим деятельность Росгвардии. Удостоились благодарности и журналисты «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

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