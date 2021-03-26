Новорожденную зебру в зоопарке «Лимпопо» назвали Зарой. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Родившаяся в нижегородском зоопарке «Лимпопо» маленькая зебра на днях обзавелась собственным именем – теперь ее будут звать Зарой. Имя для малышки выбрали сами нижегородцы с помощью интернет-голосования в официальной группе зоопарка вконтакте.

- Сначала жители города предлагали свои варианты имен, а потом среди них можно было выбрать самое подходящее, - рассказали работники зоопарка. – Лидером с перевесом в несколько десятков голосов стало имя Зара.

Имя для нового питомца выбрали сами нижегородцы. Фото: Зоопарк "Лимпопо"

Напомним, малышка родилась в семействе зебр Марти и Корса в феврале 2021 года. Для Марти это были уже не первые роды, и они прошли безо всяких осложнений.

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Зебры обладают отличной памятью и хорошим зрением. Сородичей они узнают издалека по узору полос, который у каждой особи индивидуален. Новорожденный жеребенок уже через 10-15 минут после появления на свет встает на ноги, а через 45 минут может прыгать.