Вакцина с доставкой: Сотрудники ГАЗа могут привиться от COVID без отрыва от производства

Решение об открытии дополнительных прививочных кабинетов было принято для удобства сотрудников. Фото: Артем Семенов

Сотрудники Горьковского автозавода смогут привиться от коронавируса в здравпунктах прямо на территории цехов. Решение об открытии дополнительных прививочных кабинетов было принято для удобства сотрудников. Теперь, чтобы защититься от опасной болезни, далеко ходить не придется.

«Объемы вакцинации у нас начали увеличиваться, и мы открыли второй кабинет в заводской поликлинике №1 и еще один - в поликлинике №2 у Главной проходной, - рассказала заместитель главного врача по медицинской работе Центра медицинской профилактики «ГАЗ» Наталья Степкина. - Теперь вакцинация началась и в здравпунктах на производствах - это позволяет нам дать возможность привиться как можно большему количеству людей в короткие сроки. А в поликлинике мы уже начали повторно прививать тех, кто получил первую прививку».

Для организации работы дополнительных прививочных пунктов на ГАЗе были закуплены специальные переносные холодильники, которые поддерживают температуру -18 градусов, необходимую для транспортировки вакцины. С начала марта на производственные площадки завода выезжают по 3-4 бригады Центра медицинской профилактики «ГАЗ», в каждой из которых есть врач и медсестра. Все медики прошли дополнительное обучение.

«Порядок вакцинации от коронавируса отличается от традиционной процедуры, - пояснила Наталья Степкина. - Пациент заполняет анкету о состоянии своего здоровья, отвечает на вопросы врача, подписывает согласие на вакцинацию, ему измеряют температуру, давление, уровень сатурации кислорода в крови, разъясняют правила».

Без отрыва от производства можно пройти оба этапа вакцинации. Фото: Артем Семенов

Без отрыва от производства можно пройти оба этапа вакцинации: через 21 день после первой прививки медики приедут снова и сделают пациенту вторую дозу противоковидной вакцины.

Вакцинация от коронавирусной инфекции на ГАЗе стартовала в феврале. Для этого завод приобрёл необходимое оборудование и оборудовал отдельный кабинет в собственном медицинском центре. Кроме того, с сентября 2020 года здесь работает лаборатория исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Для сотрудников предприятия тестирование проводится бесплатно.

Как отметила главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ Валентина Цывова, руководство предприятия принимает исключительные меры для профилактики распространения заболевания среди сотрудников.

«Каждый виток распространения пандемии не только сопровождается, но и предвосхищается комплексными защитными мерами на наших предприятиях, а также неоценимой поддержкой, которую Олег Дерипаска оказывает медицинским и социальным учреждениям. То, что ГАЗ решил проводить вакцинацию сотрудников своими силами, позволит максимально охватить работников, желающих сделать прививку, и дополнительно снизит нагрузку с районных поликлиник», - отметила Валентина Цывова.

«Группа ГАЗ» действительно сделала большой вклад в борьбу с распространением COVID-19. Только в 2020 году компания направила на эти цели порядка 1,5 млрд рублей. Также в рамках комплексного подхода по сохранению здоровья сотрудников «Группа ГАЗ» закупила для заводской поликлиники аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.

«Группа ГАЗ» продолжает социальную политику, заложенную промышленником и общественным деятелем Олегом Дерипаской, благодаря которой улучшается качество жизни в регионах. Так, во время пандемии компания запустила программу #ГАЗПОМОГАЕТ, в рамках которой совместно с дилерскими центрами подарила волонтерским и благотворительным организациям в разных регионах страны 200 машин для развоза нуждающимся людям продуктов и предметов первой необходимости, а также передала более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды больницам и социальным учреждениям. Кроме того, «Группа ГАЗ» закупила для больниц современное оборудование для лечения тяжелобольных пациентов: аппараты ИВЛ, анестезиологические и реаниматологические мониторы и прочее, а также автомобили скорой помощи.