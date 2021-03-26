Экс-главу Нижегородского района Мочкаева приговорили к двум годам условно. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Бывшего главу Нижегородского района Нижнего Новгорода Алексея Мочкаева суд признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к двум годам условного срока. Правда, отвечать ему пришлось за правонарушение, допущенное еще на прежней должности – первого заместителя главы администрации Бора.

- Следствием и судом было установлено, что в период с июня по декабрь 2016 года Алексей Мочкаев, пользуясь своим служебным положением, незаконно передал комплекс МУП «Борское ПАП» в аренду по заниженной цене своему подконтрольному предприятию, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области. – В результате, предприятие потеряло около 2,7 миллионов рублей из-за недополученной прибыли от арендных платежей.

Одновременно с Мочкаевым под суд отправился бывший директор муниципального унитарного предприятия «Борское автотранспортное предприятие» Владимир Новиков. Его также признали виновным в превышении должностных полномочий.

- В ходе расследования этого уголовного дела по ходатайству следователей в ноябре 2019 Алексей Мочкаев был отстранен от занимаемой им должности главы администрации Нижегородского района, - напомнили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - На имущество обоих фигурантов наложен арест. Решением суда Алексей Мочкаев сегодня был приговорен к двум годам лишения свободы условно, а Владимир Новиков – к 1,5 годам условно. Приговор в законную силу еще не вступил.