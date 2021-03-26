Внутри теплицы и удобрения: Нижегородцы обустроили наркоплантации прямо в арендованных квартирах

Нижегородцы обустроили наркоплантации прямо в арендованных квартирах. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Чтобы оборудовать полноценную наркоплантацию, троим жителям Нижнего Новгорода даже не пришлось обзаводиться земельным участком. Вместо этого они сняли пять квартир прямо в центре города, где и начали выращивать заветные кустики. Неизвестно, сколько бы просуществовал этот «зимний сад», не попадись один из приятелей с крупной партией наркотиков.

- 32-летнего нижегородца с пакетиком марихуаны полицейские задержали возле дома на улице Фруктовой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Как выяснилось впоследствии, он занимался «закладками» наркотических веществ.

Мужчину задержали с пакетом наркотиков прямо возле дома. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Когда полицейские нагрянули с обыском в его квартиру, то глазам своим не поверили – целые комнаты были заняты плантациями конопли. Там были оборудованы специальные боксы, где и выращивали растения. В той же квартире полицейские обнаружили удобрения, семена и оборудование для переработки растений в наркотики.

Все сырье из арендованных квартир изъято. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Однако это оказалась только вершина айсберга. В ходе расследования полицейские выявили еще пять арендованных квартир в трех районах Нижнего Новгорода, где задержанный и его приятели организовали такие же плантации. Было видно, что дело у них было поставлено на поток. Судите сами, только в этих квартирах было обнаружено 105 кустов конопли, килограмм готовой марихуаны и 6 килограмм частей наркосодержащих растений. Свою вину подозреваемые отрицать не стали.

В квартирах были оборудованы специальные боксы для выращивания конопли. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

- Они признались, что продавали наркотики через интернет на территории самого Нижнего Новгорода и Нижегородской области, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – Наркотики они оставляли в «тайниках-закладках», а денежки от покупателей получали через платежные системы. Часть этих денег они тратили на поддержание оборудования в работоспособном состоянии, а остальное делили между собой. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и распространение наркотиков».