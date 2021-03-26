«Встретилась взглядом со смертью»: Екатерина Одинцова рассказала, что на днях едва не погибла. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известная телеведущая Екатерина Одинцова не на шутку перепугала своих подписчиков – она рассказала, что на днях едва не погибла. Причем в ее жизни это происходит уже не первый раз.

- Вчера я в очередной раз встретилась взглядом со смертью. Со мной это происходит, если я сворачиваю не туда, путаю тропинку и забываю, какой дорогой я должна идти, - пояснила телеведущая. - И Он даёт мне ровно столько времени на раздумья, сколько мне нужно, чтобы вернуться на мой правильный путь.

По словам Екатерины, накануне вечером ей пришлось вызывать скорую помощь. И единственное, что ей помогло – это молитва.

- Вчерашний вечер начался с вызова скорой, потому что с моим телом происходили странные вещи, похожие на опасное для жизни состояние, - вспоминает она. - Пока меня с сиреной по ночной Москве в Первую градскую, чтобы экстренно обследовать и либо исключить опасность, либо успеть сделать операцию, я молилась. Потому что понимала - всё в руках Бога. И он может мою лодочку развернуть как угодно.

Как выяснилось в ходе обследования, у телеведущей напомнила о себе старая травма. 30 лет назад она сломала позвоночник, и вот теперь состояние обострилось.

- Моя молитва была долгой. В этом разговоре мне открывались всё новые грани. Я давала всё новые обещания, - делилась с подписчиками телеведущая. - И лишь когда я честно сама перед собой признала очередные свои грехи и ошибки, только когда я пообещала себе с ними справиться, небесные ворота выпустили меня обратно.

Врачи посоветовали телеведущей меньше работать и больше гулять. Кроме того, ей стоит регулярно ходить на массаж. Так что теперь телеведущая твердо намерена изменить свою жизнь. Ее рассказ не на шутку перепугал всех ее подписчиков.

- Всё будет хорошо! Видимо, это был звоночек, и Вы его услышали ... Храни Вас и Ваших близких Господь, - larina4610.

- Надо больше лежать. Лежать, восстанавливаться. Это такое умиротворение. Даже думается лучше, - посоветовала inga_zaionts.