13 тысяч нижегородцев зарегистрировались в личном кабинете на сайте «Теплоэнерго»

За первые два месяца работы пользователями обновленного личного кабинета АО «Теплоэнерго» на сайте https://teploenergo-nn.ru/ стали 13 тысяч нижегородцев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Новый личный кабинет имеет целый ряд дополнительных функций, - говорится в сообщении. – В частности, здесь можно дистанционно оплачивать счет, заказывать электронную квитанцию на электронную почту. Здесь же он может познакомиться с любой интересующей информацией в блоке часто задаваемых вопросов.

Еще одним нововведением нового кабинета – станет расширенный классификатор обращений. Теперь, оставляя заявку, клиент может выбрать интересующую его тему. Благодаря этому обращение сразу поступит в нужное подразделение, а значит, будет обработано быстрее.

Вместе с тем в личном кабинете сохранятся привычные для потребителей функции – здесь можно будет передать показания приборов учета, получить информацию о состоянии лицевого счета и просмотреть всю историю начисления платежей.

Кроме того, вплоть до конца марта, накопившие долги нижегородцы и решившие их погасить, смогут стать участниками акции «Прощайте, пени!» Подробную инструкцию о регистрации в личном кабинете можно посмотреть по ссылке

Справка

АО «Теплоэнерго» – крупнейший поставщик тепла и горячей воды в Нижнем Новгороде – обслуживает свыше 1700 км теплосетей, охватывая две трети территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. В зоне ответственности предприятия – обеспечение теплоснабжения 5700 многоквартирных жилых домов.