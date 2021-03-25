«Грабили фуры на ходу»: Воров-каскадеров задержали в Нижегородской области

Воров-каскадеров задержали в Нижегородской области. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Ночь. По пустынной трассе движется груженная товарами фура. Неожиданно сзади к ней пристраивается легковой автомобиль. То, что происходит дальше, больше напоминает кадры голливудского экшн.

- Преступники везде действовали по одной схеме: они похищали товары прямо из движущихся по ночной дороге грузовиков, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – Выследив на легковом автомобиле грузовик, они пристраивались к нему сзади. Чтобы водители ничего не услышали, они закрепляли на капоте своего автомобиля специальное резиновое покрытие. Благодаря этому им удавалось бесшумно подобраться вплотную к фуре и забраться прямо внутрь грузовика.

В составе преступной группы действовали как минимум пять человек. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Пока один из подельников вынимал коробки с награбленным, другой – принимал их, стоя на капоте движущейся легковушки. По версии следствия, в составе преступной группы действовали как минимум пять человек.

- Сейчас уже установлены обстоятельства шести подобных инцидентов, - рассказали в ведомстве. – Преступники вытаскивали из большегрузов бытовую технику, строительные материалы и мясную продукцию. В общей сложности, было похищено товара на миллион рублей. Сейчас по данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В общей сложности, было похищено товара на миллион рублей. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как рассказали в ведомстве, все подозреваемые сейчас задержаны. Четверо из них заключены под стражу. Еще один остается под домашним арестом. Сейчас расследование этого необычного дела продолжается.