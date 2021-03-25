Трое подозреваемых в организации мошеннической схемы в Дзержинске заключены под стражу

Расследование по уголовному делу продолжается. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве при получении страховых компенсаций. Накануне, 24 марта, инспектор ДПС, аварийный комиссар и один из автооценщиков были заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Скоро будет названа мера пресечения и для других двух фигурантов дела – адвоката НКА и второго автооценщика. В настоящее время подозреваемые задержаны.

- По версии следствия, 11 мая 2020 года инспектор ДПС составил подложные документы о совершенном ДТП с участием трех автомобилей, - рассказали в ведомстве. - Все установочные данные об автомобилях и их владельцах он получил от своих подельников. В результате, в официальные документы были внесены данные о том, что в Дзержинске столкнулись автомобили Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. Причиной ДТП, согласно внесенным данным, стало нарушение правил дорожного движения водителем Лады.

После этого подозреваемые подали иск в Нижегородский районный суд, собираясь получить компенсацию на сумму 400 тысяч рублей. Используя подложные документы об обстоятельствах ДТП, подозреваемые выиграли дело. Однако в законную силу решение о выплате денег вступить не успело, так как мошенническую схему раскрыли сотрудники нижегородского ФСБ.

В ходе дела также начались проверки и других сотрудников правоохранительных органов. Следователи пытаются выяснить, кто мог ещё быть причастным к совершению должностного преступления, которое касается признания владельца автомашины марки Lada X-Ray фиктивно виновным в совершении ДТП.

Следователи продолжают разбираться в уголовном деле «Покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное с использованием своего служебного положения».

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