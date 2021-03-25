Стрелка, кремль и фигура Минина: Что хотят видеть нижегородцы на купюре в тысячу рублей

Что хотят видеть нижегородцы на купюре в тысячу рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На днях Нижний Новгород облетела радостная новость – в ближайшие годы наш город украсит обновленную купюру в тысячу рублей. Модернизация денежных банкнот запланирована Центральным банком России на период 2021-2025 годы.

- В оформлении новых купюр будет использоваться тематика федеральных округов России, - пояснили в пресс-службе ЦБР. – Это даст возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения.

На обратной стороне купюры можно будет увидеть достопримечательности Приволжского федерального округа. Помимо изменения внешнего облика банкнот, будет усовершенствован и их защитный комплекс. В обращение новые купюры будут выходить постепенно – в период с 2022 по 2025 годы.

- В год 800-летия Нижнего Новгорода,это решение Центробанка стало приятным сюрпризом для нас, - сразу отметил глава городской администрации Юрий Шалабаев. - . У нас в городе много знаковых мест, которые могут украсить самую часто используемую купюру. Это и Кремль, и Нижегородская ярмарка, и памятник Чкалову с Чкаловской лестницей, и, конечно, Стрелка с собором Александра Невского. Многие шутят, что хорошо бы ради такого случая выпустить купюру в 800 рублей.

Среди лидеров у нижегородцев оказалась знаменитая Стрелка. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А что бы вы хотели увидеть на купюре в тысячу рублей:

Юрий Лебедев, экс-мэр Нижнего Новгорода:

- Я бы поместил на купюру фигуру Козьмы Минина. Во-первых, это наша история. Во-вторых, именно он спас Россию от поляков и собрал народное ополчение. Это не просто историческая личность для Нижнего Новгорода, а для всей России. Это личность, как сейчас модно говорить, общероссийского уровня

Евгений Семенов, политолог, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО:

На мой взгляд, главной достопримечательностью Нижнего Новгорода является его уникальный природный ландшафт. Творения человеческих рук недолговечны и зачастую, человек сам разрушает то, что вчера возводил. А творения природы нередко переживают человеческие цивилизации. Вид, открывающийся с высоты Волжского откоса на Стрелку - это то, чего вы больше не найдёте нигде в мире. Это и есть главная Нижегородская достопримечательность. Это то, про что академик Дмитрий Лихачёв говорил «ландшафт как национальное достояние».

Марина Игнатушко, архитектурный критик:

- Вообще такое размещение - не про достопримечательность, про а бренд Нижнего Новгорода - про что этот город? Никто не знает ответа. А голосовать по такому вопросу - глупо, пустая игра. Если бы я печатала деньги и исключительно сама же напечатанным пользовалась, то картинкой стал бы мыс Стрелки - снятый сверху, так, чтобы надпись 60-х видна была, слияние рек и конструкции бывших пакгаузов. И открытое поле для поисков ответа: что за город такой - Нижний Новгород?

Анна Давыдова, градозащитница:

- Я бы поместила на купюру ансамбль площади Народного единства с кремлем, церковью Иоанна Предтечи и памятником Минину и Пожарскому. Это одна из самых красивейших площадей города. В ней сочетается старое и новое, просматриваются героические сюжеты истории города.

Андрей Вовк, журналист, член Общественной палаты Нижнего Новгорода:

Чтобы решить, какой вид Нижнего Новгорода поместить на банкноту, надо понять, где мы находимся. Если мы хотим продвигать образ Нижнего как исторического города, то конечно, там должна быть изображена Нижегородская ярмарка. Но проблема в том, что сейчас ярмарка не является мировой площадкой, а Нижний - даже маленьким карманчиком России. Если мы хотим продвигать настоящее, наше 800-летие - то это Чкаловская лестница с её характерной восьмёркой. А если мы смотрим в будущее, то на купюре должен появиться кремль. Это могло стать символом создания открытого музейного пространства, освобождённого от чиновников.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области:

Нижний Новгород – «город контрастов»: памятники истории соседствуют у нас с ультрасовременной архитектурой. Думаю, на купюру в 1 тысячу рублей стоило бы поместить виды города, где прошлое находится в гармонии с настоящим. Таких видовых точек у нас много. Например, стадион «Нижний Новгород» подчеркнул величие кафедрального собора Александра Невского на Стрелке. Старинная купеческая застройка заиграла новыми красками в сочетании с передовыми архитектурными решениями новых жилых кварталов центра города. Главный ярмарочный дом Нижегородской ярмарки выделили современные выставочные павильоны. Есть из чего выбрать!

КСТАТИ

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» провела опрос среди нижегородцев в соцсетях. И там голоса разделились следующим образом:

Нижегородский кремль – 36%

Чкаловская лестница – 25%

Нижегородская ярмарка – 19%

Стрелка – 11%