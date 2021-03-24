«Руки и ноги связаны»: Карточного должника нашли повешенным в Нижнем Новгороде

Карточного должника нашли повешенным в Нижнем Новгороде. Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях, пытаясь отыскать себе пристанище на ночь, бездомный мужчина забрался в сарай на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде. Однако тут же увидел жуткую картину – в сарае висело тело убитого мужчины, со связанными руками и ногами. В ужасе он бросился в полицию.

- Как показала экспертиза, мужчина умер еще две недели назад, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Личность погибшего уже установлена. Это 35-летний гражданин Узбекистана. В нашей стране он находился на вполне законных основаниях, проживал у своего друга.

С точки зрения закона никаких претензий к нему не было. Правда, была у него одна страсть, которая и привела к столь печальному концу – мужчина всерьез увлекался азартными играми.

- Он был заядлый картежник, - рассказывают знакомые убитого. – Периодически ради карт он залезал в долги. Вот и в последнее время у него было много долгов. А вот расплатиться с ними было сложно – он даже нигде не работал.

Вообще в этом деле много загадочного – к примеру, убийцы не взяли ничего из вещей гражданина Узбекистана. При себе у него был обнаружен сотовый телефон и ключи от дома. А вот убит он был с особой жестокостью. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование этого дела продолжается.