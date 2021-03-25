Вакантный список партии и запись сторонников через интернет: В политической партии «Партия Возрождения России» рассказали, как планируют войти в Заксобрание Нижегородской области

В политической партии «Партия Возрождения России» рассказали, как планируют войти в Заксобрание Нижегородской области. ФОТО: Ксения Самсонова.

Считанные месяцы остаются до выборов в Законодательное собрание Нижегородской области. За места в региональном парламенте будут бороться как представители парламентских партий, так и менее известные объединения. Среди них партия «Партия Возрождения России», созданная еще 19 лет назад.

- Наша партия – одна из старейших в России. Она была создана в 2002 году по инициативе председателя Госдумы России Геннадия Селезнева после его выхода из партии КПРФ, - напомнил председатель Президиума Центрального Совета политической партии «Партия Возрождения России» Игорь Ашурбейли. – Ее главной задачей является построение социального демократического государства. Сейчас у нас работает 57 региональных отделений, мы приняли участие в 44 муниципальных выборах. Четверо членов нашей партии являются депутатами разного уровня в Нижегородской области.

К слову, сам Игорь Ашурбейли в Нижегородской области тоже человек не чужой. Его прадед был родом из села Хирино Шатковского района. Именно сюда политик и вернулся более 10 лет назад, стараясь возродить родное село. Он Почетный гражданин города Арзамаса.

Сейчас в регионе начинается формирование списка партии. ФОТО: Ксения Самсонова.

- Начал я с восстановления храма, потом отремонтировал дороги, провел газ, освещение восстановил, создал библиотеку и построил Общественный Центр в середине села. Потом занялись восстановлением заброшенного колхоза «Власть советов». Сейчас все это работает - мы ежегодно проводим выставку фермерских продуктов, конкурс музыкальных коллективов. Словом, возрождаем жизнь на селе.

Теперь этот опыт члены партии намерены применять и при возрождении других российских сел. Не случайно даже свою избирательную кампанию партия начала с встречи с жителями села Хирино Шатковского района.

- Наша цель – чтобы представитель нашей партии вошел от партийного списка ПВР в областное Заксобрание, а набрать надо больше 70 тысяч голосов, - отметили представители партии. – Причем к формированию списка мы решили подойти по-новому. В списке партии будет 50 человек, 4 из них – это уже действующие депутаты в Нижегородской области. 46 мест остаются вакантными. Мы не собираемся туда брать богатеев за деньги. Вместо этого мы предлагаем открытое голосование среди народа – мы составим этот список, согласно наказам жителей. Выбирайте, кого считаете достойным представлять интересы жителей в Законодательном собрании региона. Формирование списка начинается 22 марта 2021 года.

Столь же новаторски партия намерена подойти и к сбору подписей. В отличие от парламентских партий, ПВР для регистрации партийного списка кандидатов необходимо заручиться поддержкой как минимум 15 тысяч жителей Нижегородской области.

- Чтобы справиться с задачей по сбору подписей – уже сейчас надо привлекать сторонников ПВР, сначала на сайте партии надо зарегистрироваться в качестве ее сторонника, - пояснил Игорь Ашурбейли. - Благодаря этому удастся оперативно собрать подписи, когда это будет официально разрешено. Каждый сторонник может заплатить по 100 рублей, потому что когда человек платит деньги, он чувствует другую степень вовлеченности и ответственности. Все эти деньги потом пойдут на благотворительные программы в тех районах, откуда они поступили.

Главной задачей партии является построение социального демократического государства. ФОТО: Ксения Самсонова.

К слову, на этих выборах партия «Партия Возрождения России» будет иметь поддержку от политической коалиции «ПОБЕДА» - которая была создана в мае 2020 года, - рассказали в партии. - В нее входят 8 политических партий и одно общественное объединение «Россия». Каждая партия самостоятельная, но на выборы мы идем единым фронтом. У нас объединенный политический совет, все решения мы принимаем коллегиально – кто от какого региона и в каких выборах должен участвовать, чтобы не составлять конкуренцию друг друга.

На выборах в Заксобрание Нижегородской области Коалиция «ПОБЕДА» будет поддерживать своим ресурсом партию «Партия Возрождения России».