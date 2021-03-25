Названы самые аварийные места в Нижнем Новгороде

Названы самые аварийные места Нижнего Новгорода Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники Центра организации дорожного движения составили рейтинг самых аварийных и опасных мест на дорогах Нижнего Новгорода за 2020 год. Всего в городе насчитывается 60 мест концентрации ДТП.

Так, наибольшее количество опасных зон выявлено в Автозаводском (18), Приокском (10) и Ленинском (9) районах. Затем следуют Канавинский и Советский районы, там по шесть мест концентрации ДТП. Замыкают рейтинг Нижегородский (4), Сормовский (4) и Московский(3) районы.

Самым аварийным местом в Нижнем Новгороде считается площадь Максима Горького. Здесь произошло семь аварий, три наезда на пешеходов, один наезд на препятствие и одно падение пассажира.

На втором месте антирейтинга находится перекрёсток проспекта Ильича и улицы Ватутина, здесь произошло девять аварий и один наезд на пешехода. На третьем месте расположилась транспортная развязка «Канавинский мост – улица Керченская – улица Советская», тут совершено восемь столкновений и один наезд на пешехода.

На четвертом месте в рейтинге самых аварийных мест на дорогах попал перекрёсток проспекта Ильича и улицы Толбухина. Пятое место занял перекрёсток на проспекте Ильича и улице Лоскутова. На шестом месте расположился пересечение улицы Краснодонцев и улицы Советской Армии. Седьмое место аварийных мест – это проезд около дома №99 на проспекте Гагарина. Пересечение улиц Лескова и Веденяпина расположилась на восьмом месте антирейтинга. Девятое место занял перекресток проспекта Ильича и улицы Челюскинцев , а десятое – участок дорога на улице Новикова-Прибоя, 12.

Нижегородцы могут ознакомиться с полным списком и картой аварийных мест на сайте ЦОДД. Информация пригодится автомобилистам при планировании маршрута движения по улицам города.

Водителей просят быть предельно внимательными при движении на дорогах и соблюдать скоростной режим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!