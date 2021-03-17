Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Нижний Новгород
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Нижний Новгород
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия17 марта 2021 18:04

Фура загорелась на ходу на трассе М-7 в Кстовском районе

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий

Фура загорелась на ходу на трассе М-7 в Кстовском районе.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Днем 17 марта вспыхнула фура прямо во время движения на 462-м километре федеральной автотрассы М-7 в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о возгорания большегруза поступило в 14:50, - рассказали в ведомстве. – В 15:15 последствия пожара были ликвидированы.

По данным ведомства, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Однако сам автомобиль серьезно обгорел.

Однако сам автомобиль серьезно обгорел.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Кабина автомобиля обгорела, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Однако груз не пострадал – автомобиль перевозил пенообразователь. Общая площадь пожара составила три квадратных метра. В общей сложности, в тушении пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники. НА время тушения пожара движение по трассе было ограничено.

ЧППроисшествия: ЧП