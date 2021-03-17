«Полностью вмерз в озеро»: Спасатели вырубили изо льда и отогрели лебедя в Нижегородской области

Спасатели вырубили изо льда и отогрели лебедя в Нижегородской области. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящим чудом можно считать историю спасения лебедя на озере Вадское в Нижегородской области. Вот уже несколько лет этот водоем славится тем, что его облюбовали самые благородные и красивые птицы – лебеди. Несмотря на суровые зимы с сильными морозами и долгими снегопадами они остаются здесь зимовать. Однако в этом году с одной из птиц приключилась беда.

Когда его вырубили изо льда, лебедь почти не подавал признаков жизни. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Проходя рядом с озером, местный житель увидел жуткую картины – лебедь вмерз в лед озера, - рассказали сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области. – К счастью, он не растерялся, а сразу побежал за помощью к пожарным. Вместе с сотрудниками МЧС на озере была развернута настоящая спасательная операция.

Она продолжалась на протяжении не одного часа. Поначалу никто не верил в счастливый исход дела – лебедь едва шевелился и почти не подавал признаков жизни. Спасателям пришлось буквально вырубать его изо льда. Сразу после этого бедняжку закутали в одеяло и стали отогревать.

Как только лебедь отогрелся, его вернули обратно на озеро. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трудно поверить, но вскоре лебедь ожил на глазах – начал шевелиться и с удивлением рассматривал своих спасителей. Правда, выбираться из одеяла не спешил. Как только он окончательно пришел в себя, птицу снова вернули на озеро. Благо к тому времени лед на водоеме успел растаять. Ну, а озеро теперь называют теперь не иначе как Лебединое.