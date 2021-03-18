В нижегородском зоопарке выкармливают новорожденного тигренка, от которого отказалась мать

Сотрудники зоопарка заботятся о малыше так же, как о настоящем ребенке. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Сотрудники нижегородского зоопарка «Мадагаскар» выкармливают новорожденного тигренка, от которого отказалась мать. Тигрица родила его 7 марта, но почему-то не стала за ним ухаживать, и эту миссию взяли на себя люди.

Котенок пока еще слепой. Зоологи говорят, что глазки откроются примерно через неделю.

«Когда мы его забрали, он весил 1,7кг. Сейчас поправляется, потому что кушает хорошо. Нам ни разу не приходилось выкармливать тигров. Леопарды, еноты были, а тигры – нет. Сейчас пока он не видит и не слышит», - рассказала программе «Кстати» заведующая секцией хищников зоопарка «Мадагаскар» Марина Зинина.

Тигриный малыш требует внимания не меньше, чем человеческий ребенок. Сотрудники зоопарка выкармливают его из детской бутылочки с соской, помогают с туалетом (сам он еще не умеет этого делать), массируют животик и вместе делают первые шаги – обязательное упражнение для укрепления мышц.

Пока тигренок больше напоминает крупного упитанного котенка и живет в пластиковом контейнере, куда люди заботливо кладут грелку и мягкую игрушку, чтобы малышу было тепло и уютно. Когда он подрастет, окрепнет и сможет питаться самостоятельно, его переселят в вольер.