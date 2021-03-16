Запись ребенка в первый класс в Нижнем Новгороде 2021: как проходит и сколько продлится. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году родителям будущих первоклашек придется привыкать к новым правилам и срокам записи ребенка в первый класс. Этой весной в них произошли существенные изменения. Рассказываем, как проходит запись ребенка в первый класс в Нижнем Новгороде в 2021 году.

- Для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право при зачислении в первый класс, прием заявлений на обучение начинается с 1 апреля 2021 года и завершается 30 июня 2021 года, - рассказали в администрации Нижнего Новгорода. - Для детей, которые не живут на закрепленной территории, прием заявлений на обучение начинается 6 июля 2021 года на свободные места. И завершится эта процедура не позднее 5 сентября 2021 года.

Чтобы записать ребенка в школу, нужно указать паспортные данные одного из родителей или законного представителя, серия и номер свидетельства о рождении ребенка, адрес регистрации ребенка по месту жительства и СНИЛС. Однако полный перечень документов стоит уточнить на сайте конкретной школы.