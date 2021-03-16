24-летняя Катя Голден - модель. Фото: @holostyak.tnt.official

На днях на телеканале ТНТ стартовал очередной сезон популярного шоу «Холостяк» - в этот раз красавицы поборются за сердце популярного российского рэпера Тимура Юнусова (Тимати). Среди участниц проекта оказалась и девушка из Нижнего Новгорода – 24-летняя Катя Голден. Сейчас, правда, Катя живет в Лос-Анджелесе, но иногда все же навещает родной город.

Катя - будущий юрист, она получает степень магистра по направлению «Юриспруденция». Ну а пока работает моделью и ведет блог в Instagram, посвященный красоте, путешествиям и здоровому образу жизни. Ее хобби – это спорт, музыка и кулинария. Замужем никогда не была, детей нет.

За сердце Тимати соперничают 15 красавиц. Фото: YouTube

«В мужчинах цепляет ум, харизма, чувство юмора. Отталкивают – жадность, ревность и контроль», - рассказывает Катя на страницах проекта.

В первой серии «Холостяка» все 15 участниц познакомились с Тимати и с друг другом. Катя Голден с первых минут появления на шоу поразила соперниц своей уверенностью и манерой держаться на публике.

Девушка ведет блог в Инстаграме. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Надо заходить [к Тимати] уже победительницей, - заявила девушкам Катя.

- А ты уже уверена, что ты выиграешь?

- Конечно! А вы нет?

Между съемками нижегородка поделилась первыми впечатлениями от проекта и его участниц, продемонстрировав здоровое чувство юмора.

«Девчонки все разные. Такое ощущение, как будто девушек выбирали по размеру груди, потому что они все такие с формами, чего не скажешь обо мне», - смеется она.

Нижегородка на шоу «Холостяк»: «Такое ощущение, что участниц подбирали по размеру груди». Фото: YouTube

И хоть Тимати не подарил Кате розу первого впечатления, она не унывает. Но расслабляться все же не стоит: участницы – красотки все как на подбор. Но нижегородка уверена, что сможет найти общий язык со всеми.

Катя поразила соперниц уверенностью в себе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я достаточно коммуникабельная и неконфликтная, поэтому я смогу удерживать общение со всеми девочками, просто, скорее всего, с кем-то это будет больше, а с кем-то – меньше», - говорит Катя.