Наталья Водянова поделилась трогательными семейными фото с масленицы. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова регулярно балует своих поклонников не только яркими снимками с мировых подиумов, но и трогательными семейными фото. Одно из них она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

- С Масленицей всех, дорогие, кто празднует сегодня, - прокомментировала свой пост Наталья Водянова. - И всем, кто пост соблюдает, желаю полезных и радостных недель.

На кадрах видно, что супермодель отлично проводит время в кругу семьи. Причем ради правильной масленицы она даже сама встала к плите, чтобы приготовить нежные блинчики. Это по достоинству оценили и дети супермодели, и гости семьи.

Супермодель показала, как печет свои нежные блинчики. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Какая же Вы умничка, - отметила lapatulichka6838. - Приветливая, терпеливая и уютная...по-русски душевная.

- С Масленицей!!!Наталья какая же у Вас улыбка. Настроение поднимаете. Всего Вам хорошего, - порадовалась nadezhda02101306.

- Это счастье готовить и после наслаждаться вкусняшками всей семьей! Вот почаще бы так и не только по праздникам! С Масленицей, - порадовалась

l.a.d.y_chance.