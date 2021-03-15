«Хотела пристыдить»: Девушка может сесть в тюрьму за фотографию писающего мальчика

Девушка может сесть за фотографию писающего мальчика. Фото: СОЦСЕТИ

Прогуливаясь по улице в июне 2020 года, 18-летняя жительница небольшого поселка Вача под Нижним Новгородом буквально застыла от удивления. Прямо посреди улицы 13-летний подросток, сняв штаны, справлял свои естественные потребности. Казалось бы, не такое уж редкое явление. Любой другой на ее месте просто бы прошел мимо, но не эта девушка.

- Я хотела его пристыдить, чтобы и другим неповадно было, - позднее призналась она. – Что тут такого?

Недолго думая, она достала телефон и сфотографировала нарушителя общественного порядка. В тот же день она отправила снимок его родителям, одноклассникам и в полицию. Вот только под суд за это может пойти она сама. Формально действия девушки подпадают под статью «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». По закону, такое преступление наказывается сроком от двух до восьми лет лишения свободы.

- В июне 2020 года она сфотографировала 13-летнего местного жителя в обнаженном виде, когда он справлял естественные потребности, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Как она его фотографировала, сам подросток не видел. Но после того, как фотография была опубликована в социальных сетях, мама ребенка написала заявление. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Стоит отметить, что за последнее время это не первый подобный процесс в нашей стране. В марте 2020 года жительница Зеленограда оказалась в центре скандала из-за аналогичной истории. Изучая переписку 12-летней дочери, она обнаружила фотографию обнаженного парня. Оказалось, снимок популярного тиктокера из Канады девочке переслала одноклассница. Возмущенная мамочка поделилась фотографией в родительском чате. Однако там праведный гнев женщины не оценили. Мать той самой школьницы, которая прислала снимок, написала на нее заявление в полицию. В результате, матери двоих детей сейчас грозит до десяти лет тюрьмы. И это только за то, что она переслала снимок. С жительницей Вачи все еще сложнее - она не просто переслала фотографию, а сама сфотографировала ребенка.

И, к слову, симпатии местных жителей тут тоже оказались не на стороне блюстительницы морали. Тем более, что ее биография тоже оказалась отнюдь не безупречной.

- Это настоящая звезда района. Лично я познакомился с ней, когда она начала водить парней в соседний дом-заброшку, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Алексей. –Раз сказал, два сказал – а потом выгнал всех. Чудом не устроила здесь пожар!

В случае с Вачей симпатии местных жителей оказались не на стороне блюстительницы морали. Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, были на ее счету и поступки пострашнее. В поле зрения полиции она оказывалась уже неоднократно.

- К уголовной ответственности она привлекалась неоднократно – и за кражу, и за хищения, и за грабежи, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вот только до суда дело ни разу не дошло. Во-первых, до недавнего времени она оставалась несовершеннолетней, а во-вторых, - все потерпевшие вскоре забирали заявления. Так что довести дело до суда не удается.

Не исключено, что нынешняя резонансная история может стать отличным поводом для местных жителей, наконец, привлечь возмутительницу спокойствия к ответственности. Впрочем, окончательную точку в этом деле предстоит поставить следователям.

КОМПЕТЕНТНО

- Здесь надо четко разграничивать понятия. Формально вести съемку в общественном месте имеет право любой гражданин России, - пояснил юрист Александр Дейч. – Однако здесь важен объект съемки. Публиковать фотографии несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов запрещено в принципе. Учитывая, что в данном случае ребенок обнаженный, это может квалифицироваться уже по уголовному кодексу. А значит, она вполне может получить реальный срок за этот поступок.