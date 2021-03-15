«Фотографировала ребенка голым»: Юная блогерша держит в страхе целый поселок под Нижним Новгородом

Юная блогерша держит в страхе целый поселок под Нижним Новгородом. Фото: СОЦСЕТИ

В свои 18 лет Анастасия Ермакова (имя героини изменено – прим. ред.) настоящая знаменитость в своем родном поселке Вача Нижегородской области. Здесь ее знают все – от мала до велика. Кражи из сараев, поджоги подъездов, отобранные телефоны у малышей – вот лишь малый послужной список юной красавицы. А уж с тех пор, как она стала блогером, житья от нее не стало совсем.

Необычная новенькая

- Она приехала в наш поселок несколько лет назад, - вспоминают местные жители. – Обычная семья: мама, бабушка, младшая сестра. Отца, правда, не было. Но этим сейчас никого не удивишь. Их здесь нормально приняли, относились по-людски.

Друзьями, правда, на новом месте девочка не обзавелась. Одноклассники ее сторонились и не спешили знаться с новенькой. Тем более, что с неба звезд она не хватала – перебивалась с двойки на тройку. Первые тревожные звоночки начались спустя несколько месяцев – в школе начали пропадать вещи, а школьники – стали регулярно получать подзатыльники.

Поначалу в школе пытались обойтись беседами, но потом пришлось привлечь полицию. В результате девочку поставили на учет в полиции. Однако, оказалось, это было лишь начало поселковой славы.

За несколько лет девушка уже стала местной знаменитостью. Фото: СОЦСЕТИ

- К уголовной ответственности она привлекалась неоднократно – и за кражу, и за хищения, и за грабежи, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вот только до суда дело ни разу не дошло. Во-первых, до недавнего времени она оставалась несовершеннолетней, а во-вторых, - все потерпевшие вскоре забирали заявления. Так что довести дело до суда не удается.

Пишет заявления пачками

Причина такой лояльности местных жителей проста – никто не хочет наживать себе проблемы. А их юная девушка может обеспечить немало.

- Когда мой сын был маленьким, она сломала ему палец, - рассказала «Комсомолке» местная жительница Елизавета Г. – Я написала заявление в полицию. В ответ она и ее мама написали 15 заявлений! Конечно, ни в одном из них не было ни слова правды. И полиция вынесла по ним по всем отказы. Однако нервов она может попортить немало. И так со всеми. Кто бы ни пожаловался на нее в полицию, он сразу становится объектом травли. Она пишет десятки заявлений на обидчика: и за побои, и за домогательства, и за кражу. Естественно, никто не хочет с ней связываться и ходить потом в полицию.

Тем более, что дальше мелких пакостей, дело заходило редко. Грабежи и кражи имущества – это все-таки единичные случаи в ее практике. Зато мелкое хулиганство – практически каждый день. Сегодня кому-то поцарапает машину, завтра – испортит детскую коляску. Так что особо расслабляться своему поселку она не дает.

- Это настоящая звезда района. Лично я познакомился с ней, когда она начала водить парней в соседний дом-заброшку, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Алексей. –Раз сказал, два сказал – а потом выгнал всех. Чудом не устроила здесь пожар!

Скандальный блогер

Однако по-настоящему известной юная красавица стала, освоив цифровые технологии. Гордо именуя себя блогером, она уже наделала немало шума в сети.

- Она регулярно берет чужие фотографии и создает фейковые страницы других жителей поселка, - рассказывает Алексей. – И от их имени начинает писать гадости в интернете, устраивать ссоры между знакомыми людьми. К счастью, сейчас про эту ее страсть уже все знают и стараются не реагировать на провокации.

В качестве блогера она постоянно снимает на фото и видео своих односельчан. И вот как раз это вполне может довести ее до суда.

- В июне 2020 года она сфотографировала 13-летнего местного жителя в обнаженном виде, когда он справлял естественные потребности, - рассказал источник в правоохранительных органах. – Как она его фотографировала, сам подросток не видел. Однако спустя некоторое время она разослала эти фотографии его одноклассникам и матери.

Она запросто может забираться на вторые этажи в домах и стучать людям в окна. Фото: СОЦСЕТИ

Свой поступок она объяснила просто – дескать, хотела пристыдить подростка, чтобы и другим неповадно было. Она даже написала на него заявление в полицию. Вот только местные жители эту ее борьбу за высокие идеалы не оценили – мама подростка в ответ тоже написала заявление на блогершу. За распространение детской обнаженки.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Дело передано для принятия решения в Следственный комитет.

КОМПЕТЕНТНО

- Здесь надо четко разграничивать понятия. Формально вести съемку в общественном месте имеет право любой гражданин России, - пояснил юрист Александр Дейч. – Однако здесь важен объект съемки. Публиковать фотографии несовершеннолетних без согласия родителей или опекунов запрещено в принципе. Учитывая, что в данном случае ребенок обнаженный, это может квалифицироваться уже по уголовному кодексу. А значит, она вполне может получить реальный срок за этот поступок.