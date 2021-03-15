Налетчики в медицинских масках ограбили нижегородскую пенсионерку на 320 тысяч

Подозреваемых задержали в одной из гостиниц Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Эпидемия коронавируса, которая заставила всех носить маски, сыграла на руку всевозможным воришкам, мошенникам и другим не чистым на руку людям, желающим поживиться за чужой счет. Часто они совершают преступления, пряча лицо под средствами индивидуальной защиты.

Подобная история произошла с 83-летней пенсионеркой из города Ворсма. Ее ограбили трое мужчин, лица которых она не смогла разглядеть из-за медицинских масок.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, в полицию позвонил ее сосед – женщина была так напугана, что, растерявшись, не знала, что делать.

«Трое мужчин в медицинских масках проникли в дом через окно. Злоумышленники испугали пожилую женщину и, угрожая применением насилия, похитили у неё все имеющиеся сбережения – 320 тысяч рублей. Описать приметы нападавших пенсионерка не смогла, только запомнила, что они были в масках и тёмной одежде», - рассказали в полиции.

С награбленными деньгами налетчики скрылись, однако гульнуть на широкую ногу они толком не успели: их задержали буквально через несколько часов в одной из гостиниц Нижнего Новгорода. Правда, почти сто тысяч к тому времени они уже куда-то успели спустить.

«Задержаны трое мужчин в возрасте 25, 28 лет и 31 года - все подозреваемые ранее неоднократно судимы, один из них не имеет места регистрации. По факту грабежа возбуждено уголовное дело», - пояснили в МВД.