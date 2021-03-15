Оттепель до +4 ожидает нижегородцев на этой неделе

Хоть и очень робко, но весна всё-таки заявила о себе. Фото: Алексей ФОКИН

Долгожданное потепление пришло в Нижегородскую область после затяжных аномальных холодов. Хоть и очень робко, но весна всё-таки заявляет о себе. Однако не спешите убирать подальше зимние вещи: вероятнее всего, они вам еще понадобятся. Согласно прогнозам синоптиков, за оттепелью вновь последует похолодание.

В понедельник, 15 марта, столбики термометров показывают +2 градуса, однако из-за сильного ветра и высокой влажности ощущаются они как все -5. Пасмурная погода сохранится до конца дня, вечером возможен небольшой снег.

Во вторник, 16 марта, потеплеет до +4 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Ночью подморозит до -1…-3. Вероятно, утром будет очень скользко.

17 марта столбики термометров покажут не выше +1 градуса, ожидается пасмурная погода без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер 5 метров в секунду. Ночью температура опять опустится до -3.

18 марта по-прежнему будет облачная погода, температура воздуха не выше +1 градуса. Днем ожидается небольшой снег при слабом ветре. Ночью снова подморозит до -4.

19 марта ожидается пасмурная безветреная погода, днем около нуля, ночью до -4. В течение всего дня возможен небольшой снег.

В выходные 20-21 марта похолодает до -2 градусов в дневные часы, в ночью и утром столбики термометров и вовсе покажут отметку -8. Погода также будет пасмурной, возможен небольшой снег при слабом ветре.

Будьте осторожны: на дорогах сохраняется гололедица, особенно в ночные и утренние часы.