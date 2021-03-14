В Нижнем Новгороде сожгли чучело Масленицы из огнемета

В Нижегородской области сожгли чучело Масленицы из огнемета. ФОТО: Александр Воложанин

Традиционные праздничные гуляния в Нижегородской области 14 марта завершились настоящим огненным шоу. Свидетелями этого стали сотни местных жителей.

Огненное шоу стало финалом традиционных праздничных гуляний. ФОТО: Александр Воложанин

- Сначала праздничное мероприятие мало чем отличалось от обычного празднования масленицы: лазание по столбу, традиционные хороводы, бои на подушках, - рассказывают нижегородцы. – Дети были в восторге! Все это время чучело просто стояло посередине парка.

Свидетелями шоу стали сотни местных жителей. ФОТО: Александр Воложанин

Однако финал мероприятия поразил не только детей, но и взрослых. Неожиданно в разгар празднования на поляну выскочили участники огненного шоу. Сначала это были просто зажигательные танцы, а потом появился настоящий огонь.

Неожиданно в разгар празднования на поляну выскочили участники огненного шоу. ФОТО: Александр Воложанин.

- Танцы с горящими лентами и с огненными обручами, - поделились впечатлениями жители. – А потом они вытащили настоящий огнемет, из которого и сожгли чучело масленицы. Это было незабываемое зрелище! Мы такого никогда не видели!

Сначала это были просто зажигательные танцы, а потом появился настоящий огонь. ФОТО: Александр Воложанин

Единственное, чего не было на этой масленице – это традиционной дегустации блинов. Из-за коронавирусных ограничений в этом году пришлось обойтись без них. Блины можно было приобрести только в индивидуальной упаковке и без начинки. Впрочем, настроение отдыхающих это нисколько не испортило.