Отец и сын из Нижнего Новгорода получили награду на крупнейшей выставке электроники в США. Фото: СОЦСЕТИ

Настоящей сенсацией на крупнейшей выставке электроники в США CES 2021 стало изобретение отца и сына Осиповых из Нижнего Новгорода. Их портативная игровая консоль в форме кубика рубика стала первой кубической игровой приставкой и выиграла во внутреннем конкурсе выставки.

- Конечно, это привлекло внимание журналистов со всего света, - признался изобретатель Илья Осипов в интервью «Комсомолке». – Публикации об этом событии появились на порталах BBC, Gizmodo, лондонском The Times, итальянском GQ и других крупнейших СМИ.

А вот с журналистами главного американского журнала о научных разработках Inventors Digest я все никак не мог пообщаться. Они хотели именно интервью, а у меня не было времени на это.

Фото семьи изобретателей появилось на обложке главного американского журнала о научных разработках. Фото: СОЦСЕТИ

В конечном итоге время интервью пришлось переносить трижды. Однако результат превзошел все ожидания – фотография отца и сына Осиповых появилась на обложке, а рассказу о самой разработке и ее авторах отвели целый разворот. К слову, поучаствовать в интервью смог не только сам Илья, но и его сын Савва.

- Савва уже давно не обращает внимания на свою известность. Звездной болезни нет, и это хорошо. Ко всему проекту WOWCube он относиться как к "помогаю папе, делать прикольную штуку", - пояснил Илья. - У него идеальный английский и нет акцента. В этом смысле он здорово помогает при общении на выставках и с журналистами.

Стоит отметить, что участие в этой выставке и многочисленные публикации принесли нижегородцам не только известность, но и отличные перспективы для развития проекта.

В 2020 году Илья Осипов стал обладателем серебряной медали Эдисона. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы уже привлекли 2,5 миллиона долларов в рамках SEED инвестиции, - рассказал Илья Осипов. - Опытное мелкосерийное производство уже налажено. Летом на привлеченные деньги запустим нормальное серийное производство на партнерской фабрике в Шеньжень. У нас уже есть 96 тысяч предзаказов от дистрибьютеров по всему миру, это примерно на 13 миллионов долларов. Заказы продолжают поступать. Особенно большой интерес из Японии. Судя по всему, это будет для нашего устройства второй рынок по значимости после США.

СПРАВКА

Концепция проекта WOWCube была предложена в 2016 году школьником Саввой Осиповым из Нижнего Новгорода. В возрасте 8 лет он вместе с родителями переехал в американский Сан-Франциско. Его отец Илья Осипов – известный IT-предприниматель. На его счету 18 научных работ и семь патентов на изобретения. В 2020 году он стал обладателем серебряной медали Эдисона.