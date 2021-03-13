Уровень преступности в Нижегородской области снизился на 35% за последние 10 лет

Нижегородская область оказалась на 14-м месте в стране по уровню преступности. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нижегородская область оказалось на 14-м месте в стране по уровню преступности. За последний год в регионе было зафиксировано 42 337 преступлений. В этом рейтинге другие приволжские города опережают Нижегородскую область. Для сравнения, в Самарской области за год было выявлено 44 332 преступления, в Республике Татарстан - 53 856 преступлений, в республике Башкортостан 55 853 преступления. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного Генеральной прокуратуры России.

- В лидерах по количеству преступлений в стране остаются Москва (146 559), Московская область (73 941) и Краснодарский край (73 519), - свидетельствуют данные рейтинга. – А вот меньше всего преступлений за последний год было зафиксировано в Чукотском автономном округе (786) и в Ненецком автономном округе (732).

Что касается Нижегородской области, то здесь за последний год число преступлений снизилось на 1,61%. За последние десять лет снижение еще более заметное – на 35,5%. Если в 2011 году в регионе было зафиксировано 65 614 преступлений, то в 2020 году – 42 337 преступлений.

К сожалению, в некоторых регионах наоборот уровень преступности серьезно вырос. В их числе Севастополь (+44%), Санкт-Петербург (+26%) и Ленинградская область (+13%).