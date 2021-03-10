«Это самое романтичное, что может быть»: Наталья Водянова сняла тайком на видео мужа-миллиардера Антуана Арно

Наталья Водянова сняла тайком на видео Антуана Арно.

В отношениях между известным французским миллиардером Антуаном Арно и его супругой моделью Натальей Водяновой определенно наметился новый этап – невероятно романтичный и трогательный. Несколько дней назад сам миллиардер показал редкий снимок из спальни, а теперь настала очередь Водяновой пошпионить за супругом. Тихонько прокравшись в гостиную, она тайком сняла миллиардера на видео. И этот ролик уже покорил всех ее поклонников.

- Я шпионю своим «глазком», как Антуан Арно играет Кита Джаретта, - поделилась супермодель романтичным видео.

На кадрах видно, что Антуан Арно сидит за роялем и с упоением играет красивую мелодию. Кажется, что он даже не замечает, что за букетом цветов притаилась его красавица-жена.

Столь нежные и романтичные отношения не могли не оценить и поклонники супермодели. Они тут же принялись наперебой комментировать и игру Арно, и его супружескую нежность.

- Какой молодец, - отметила tatiana.v.k. - Наташенька, вы очень красивая и счастливая пара . Какое счастье, что вы нашли друг друга . Совет да Любовь.

- Мне кажется это самое романтичное, что может быть, - согласилась minaeva_photo_italy.

Напомним, супруги Наталья Водянова и Антуан Арно, несмотря на наличие детей, вполне могут считаться молодоженами. Они поженились только 19 сентября 2020 года. Роспись прошла в парижской мэрии под личным контролем мэра города Анн Идальго. Многодетная мама второй раз пошла под венец, тогда как для ее избранника это первый официальный брак.