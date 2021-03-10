Массовое ДТП в Нижнем Новгороде: погиб один человек

Две леговушки столкнулись лоб в лоб, а чуть дальше фура перевернулась на бок. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Массовое ДТП произошло сегодня, 10 марта, в Нижнем Новгороде. На Мостортяде в Автозаводском районе столкнулись сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В результате ДТП скончался один человек. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

По предварительной информации, в ДТП получили ранения два человека, один скончался. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

- Детей среди пострадавших и погибших нет, - уточнили в ведомстве.

Два человека пострадало. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

В настоящее время точную причину ДТП и обстоятельства произошедшего выясняет следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД

Трагическая новость уже успела разлететься по социальным сетям. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия. На кадрах видно, что леговушки столкнулись лоб в лоб, а фура опрокинулась на бок возле автобуса.

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